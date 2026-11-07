Moody's no ve impacto en perfil crediticio de Paraguay por crisis de Ueno bank

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La agencia explicó que si bien la quiebra de Ueno bank genera un pasivo contingente para el gobierno, los costos fiscales directos parecen limitarse al posible apoyo de liquidez del Banco Central del Paraguay (BCP) al fondo de garantía de depósitos.

Por Agencia EFE La agencia calificadora Moody's dijo que descarta un impacto inmediato en el perfil crediticio soberano de Paraguay (Baa3 estable) a raíz de la quiebra de Ueno Bank y la crisis política que desató, incluida la renuncia del presidente paraguayo, Santiago Peña, y su procesamiento por el Congreso. Al descartar un efecto inmediato en el perfil crediticio de Paraguay, Moody's argumentó en una declaración pública que este se encuentra respaldado por un "fuerte crecimiento económico y una carga de deuda pública relativamente baja, de alrededor del 38 %" del producto interno bruto (PIB).

La agencia explicó que si bien la quiebra de Ueno bank genera un pasivo contingente para el gobierno, los costos fiscales directos parecen limitarse al posible apoyo de liquidez del Banco Central del Paraguay (BCP) al fondo de garantía de depósitos. El BCP detectó que el índice de solvencia del banco, que controlaba los recursos de más de 2,9 millones de clientes, había caído por debajo del 50 % del mínimo exigido, "como consecuencia de ajustes realizados a sus estados financieros durante el proceso de regularización". "El uso del fondo para iniciar el reembolso de los depósitos no implica un costo fiscal inmediato", pues el emisor "ha indicado que alrededor del 97 % de los depositantes estaría totalmente cubierto por el fondo de garantía de depósitos de Paraguay" el cual, a septiembre pasado "contaba con una liquidez de 1.600 millones de dólares, equivalente a aproximadamente el doble de los depósitos asegurados de Ueno", agregó.