Wall Street cerró en verde y el S&P 500 superó los 7.100 puntos, tras reapertura de Ormuz

Por: EFE

Al término de la sesión, el S&P 500 subió un 1,2%, hasta 7.126 puntos; el Dow Jones de Industriales ganó un 1,8%, hasta 49.447 unidades, y el tecnológico Nasdaq avanzó un 1,5%, hasta 24.468 enteros.

En el cómputo semanal, el S&P 500 ha subido un 4,5 %, el Dow Jones un 3 % y el Nasdaq un 1,5 %.

El efecto de la reapertura de Ormuz fue contundente en Wall Street. El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, informó hoy de que Ormuz se mantendrá "totalmente abierto" hasta el fin del alto el fuego con Estados Unidos el próximo miércoles.

No obstante, las agencias Fars y Tasnim, ambas vinculadas con la Guardia Revolucionaria iraní, subrayaron que, si se mantiene el bloqueo marítimo estadounidense, el tránsito por el estrecho de Ormuz volverá a cerrarse.

La noticia hizo bajar el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) casi un 12 %, hasta 83,85 dólares el barril, tras cerrar la jornada anterior por encima de los 90 dólares el barril.

En la semana, el crudo estadounidense ha perdido US$12,72 por barril, equivalente a un 13,2 %.