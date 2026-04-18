ANÁLISIS/ El mercado apuesta a la paz... pero opera para ganar tiempo

Por: Norma Lezcano- Revistaeyn.com

Mientras las negociaciones entre Estados Unidos e Irán siguen sin avances concretos, los mercados globales sostienen una narrativa cada vez más frágil: la de una resolución posible —o al menos, de una escalada contenida. Sin embargo, los hechos cuentan otra historia.

El Estrecho de Ormuz vuelve a abrirse y cerrarse según la conveniencia táctica de Teherán. Washington mantiene su presión militar y el alto el fuego vigente tiene fecha de vencimiento. A eso se suma un ingrediente adicional: declaraciones disruptivas desde la Casa Blanca, que van desde amenazas explícitas hasta propuestas inéditas de gestión conjunta del uranio iraní.

En ese contexto, los mercados no están apostando a la paz, aunque así pareció lucir en el cierre del viernes último. Antes bien, están apostando a ganar tiempo.

Interpretan una suerte de "ficción necesaria", para evitar derrumbes mayores. De hecho, cada un par de días BlackRock asegura que vuelve a una "toma de riesgo moderado", que fundamenta en supuestas "desescaladas del conflicto en Medio Oriente", que se debilitan en apenas horas.

Este comportamiento es consistente con escenarios de alta incertidumbre geopolítica como la actual, que los lleva a operar sobre lo que podría definirse como una “ficción funcional”: construir un escenario base suficientemente estable como para sostener decisiones de inversión. Hoy, ese escenario es un equilibrio precario: ni acuerdo, ni ruptura.

Aunque es una estrategia de puro pragmatismo y autodefensa, a medida que corren los días y no aparece la "hoja de ruta que lleva a la paz", empieza a mostrar fisuras. Las señales son demasiado contradictorias y la dinámica del conflicto demasiado volátil como para sostener indefinidamente una expectativa positiva.

En muchos análisis del contexto que enfrentan los mercados por estas horas aparece una referencia que es muy relevante: "Ormuz comenzó a manipularse como arma, ya no como escenario de riesgo". Para Irán es el arma que gatilla "cierres" de tráfico. Para Estados Unidos es el arma que le permite responder con "bloqueos navales".