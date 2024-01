En PepsiCo, jugamos del lado limpio de la historia

Por: Isabela Malpighi, Chief Sustainability Officer de PepsiCo Latinoamérica

PepsiCo no es la primera compañía que se compromete públicamente a transitar hacia una operación que tenga un impacto neutral. Pero me enorgullece hoy formar parte de una compañía que en Latinoamérica está dando pasos agigantados y cumpliendo, a veces hasta de manera adelantada, con el desafío que nos propusimos para 2025: que toda la energía que consumimos sea limpia.

Me sumé a PepsiCo como líder de su agenda de sostenibilidad desde México hasta Brasil hace apenas unos días. No puedo obviar que el tamaño del reto podría ser intimidante: me estaría haciendo cargo de que una compañía líder tanto de alimentos como de bebidas acelere su transformación para construir sistemas alimentarios sostenibles para una región donde tenemos muchos recursos pero históricamente poco aprovechados y un rezago importante para optimizar su uso.

¿Por qué me decidí a aceptar el desafío? Porque sus resultados hasta hoy hablan de un compromiso y una pasión por la sostenibilidad que empieza por su liderazgo pero que se observa en cada uno de sus 80 mil colaboradores. Más aún, me enorgullece que nuestros mercados en América Latina sean hoy un estandarte para toda nuestra operación global. Por ejemplo, en Brasil hemos instalado más de 770 placas solares en un área de más de 1,500 metros cuadrados para generar agua caliente y reducir así el consumo de gas natural. No es cosa menor: ¡estamos reduciendo el consumo de 200 mil metros cúbicos de gas natural y más de 400 toneladas de C02 por año!

Otro dato que me llena de orgullo es que, desde 2021, utilizamos electricidad 100% renovable en todas nuestras operaciones en América Latina. Es como si ahorráramos el mismo CO2 que capturan 7 millones de árboles. En línea con lo anterior, desde 2015 hemos incrementado gradualmente la instalación de paneles fotovoltaicos en nuestras instalaciones. La generación de electricidad 100% renovable en países como México, Brasil, Colombia, República Dominicana, Uruguay y Ecuador es hoy un hecho.

Nuestra apuesta no estaría completa sin el uso de biocombustibles, lo cual nos permite usar los residuos orgánicos (cáscaras de papa y plátano, almidón de papa, entre otros) que derivan de nuestros procesos de manufactura para generar biogás a partir de procesos de tratamiento biológico. Este proyecto, a partir del cual el biogás reemplaza la compra de combustibles fósiles, ya está en marcha en República Dominicana, donde se estima que el ahorro en gas natural represente 25% del consumo total de energía. Siguen México, Brasil y Guatemala, así que esto apenas comienza.

Pero el dato que más me gustaría resaltar tiene que ver con el éxito de nuestra flota. Una compañía del tamaño de PepsiCo requiere de una logística de distribución colosal, y qué mejor que hacerlo con una huella ecológica mínima, sutil. En 2023, adquirimos cientos de nuevos vehículos eléctricos, híbridos y de gas natural, gracias a lo cual nuestra flota sostenible se compone hoy de alrededor de 1,400 vehículos en América Latina. De esos nuevos vehículos, 90% son eléctricos, incluidos los primeros cuatro tractocamiones que usaremos para transportar nuestros snacks en mercados como México, Brasil, Colombia y Chile.

Tenemos retos todavía, por supuesto. Por ejemplo, nuestra flota cuenta con más de 100 vehículos que operan con gas natural – gracias a los cuales podemos reducir en alrededor de 27% las emisiones de CO2 por vehículo – pero el plan a corto y mediano plazo es que funcionen con biogás. ¡Esto nos permitirá llegar al objetivo de cero emisiones de CO2 en nuestra flota!

Recientemente, las Naciones Unidas establecieron el 26 de enero como el Día de las Energías Limpias, que a mi manera de ver es un llamado de ATENCIÓN, en mayúsculas, al mundo entero. O apostamos por una nueva forma de mover el mundo o no nos moveremos más. O cambiamos la forma en que encendemos nuestros motores o el motor dejará de rugir cuando menos preparados lo estemos. Tenemos en las manos una labor vital. Y no exagero. Las grandes compañías tenemos la oportunidad de impactar de forma positiva en cientos de comunidades, pero hay que asumir el reto en serio. Es un camino complejo, por supuesto, pero ¿cuándo ha sido fácil el cambio?