Apoyo a mipymes guatemaltecas, para impulsar finanzas sostenibles y crear empleo

El paquete de financiamiento de IFC, que contempla un préstamo de largo plazo de US$200 millones y una línea de comercio exterior de US$30 millones, le permitirá a BAC Guatemala expandir su cartera de créditos para pequeños negocios, contribuyendo a la generación de hasta 52.000 empleos directos, indirectos e inducidos. Asimismo, la operación promoverá la resiliencia a nivel nacional al impulsar el financiamiento de construcciones sostenibles y la eficiencia en el uso de recursos.

La Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo Banco Mundial, anunció una innovadora inversión en BAC Guatemala, con el objetivo de ampliar el acceso al crédito para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) , fortalecer las finanzas sostenibles y crear puestos de trabajo.

“En BAC nos guía nuestro propósito de generar prosperidad a las comunidades a las que servimos, generando triple valor: económico, social y ambiental. Esta alianza con IFC se alinea con este objetivo y nos permite continuar impulsando oportunidades de crecimiento y potenciando la inclusión financiera en el país, asegurando que más empresas y guatemaltecos accedan a opciones de financiamiento sostenibles y responsables”, señaló Juan Maldonado, vicepresidente de Relaciones Institucionales y Gobierno Corporativo de BAC Guatemala.

“Estamos orgullosos de fortalecer nuestra alianza estratégica con BAC en Centroamérica”, afirmó Sanaa Abouzaid, directora de División de IFC para México, Centroamérica y República Dominicana. “Con eje en la creación de empleo, este nuevo acuerdo dinamizará al sector productivo y promoverá soluciones sostenibles en Guatemala”, agregó.

En Guatemala existen cerca de 370.000 mipymes, que representan aproximadamente el 40% del PIB y el 77% del empleo total. Sin embargo, enfrentan una brecha de financiamiento —estimada en US$ 15.000 millones, aproximadamente un 20% del PIB— que restringe su competitividad y potencial de crecimiento.

Al mismo tiempo, el Banco Mundial clasifica a Guatemala entre los países más expuestos a eventos climáticos extremos, como inundaciones, huracanes y terremotos.

Esta primera transacción de IFC con BAC Guatemala constituye la tercera con BAC en Centroamérica desde 2025, tras las inversiones en BAC El Salvador y BAC Costa Rica. Como parte del acuerdo, IFC asesorará al banco en el diseño de productos financieros dirigidos específicamente a las mipymes.