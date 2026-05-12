Castillo Hermanos: Un legado que trasciende fronteras

La compañía demuestra una capacidad única de transformarse sin perder su esencia: generar bienestar, impulsar el desarrollo sostenible y mantener al consumidor en el centro de sus decisiones.

Por E&N Brand Lab para Castillo Hermanos En la industria de alimentos y bebidas, pocas empresas en América Latina pueden hablar de una historia tan sólida y un crecimiento tan estratégico como Castillo Hermanos, un grupo multinacional con más de 140 años de trayectoria que ha sabido combinar tradición, innovación y visión para convertirse en un referente empresarial en la región. Fundada en 1886 por los hermanos emprendedores: Mariano y Rafael Castillo Córdova, la empresa evolucionó hacia una empresa diversificada que hoy opera en más de 25 países y reúne más de 75 marcas que acompañan a millones de consumidores en su vida diaria. A lo largo de su historia, Castillo Hermanos ha demostrado una capacidad única de transformarse sin perder su esencia: generar bienestar, impulsar el desarrollo sostenible y mantener siempre al consumidor en el centro de sus decisiones. Desde bebidas y alimentos hasta empaques, retail e inmobiliaria, el grupo se ha convertido en un actor clave para el desarrollo económico y social en los países donde opera, apoyado por una visión que integra tecnología, calidad e impacto positivo en las comunidades.

UN LEGADO QUE SE EXPANDE Y SE FORTALECE

El recorrido inició con la creación de Cervecería Centro Americana, que rápidamente se consolidó como una industria innovadora y motor de desarrollo humano, introduciendo tecnologías pioneras y estableciendo estándares de calidad que marcaron las bases del liderazgo regional. Marcas emblemáticas como Cerveza Gallo, hoy también conocida como Famosa en Estados Unidos, son insignias de identidad cultural y ejemplos de consistencia y excelencia. Castillo Hermanos diversificó su portafolio y dio vida a marcas clave como Agua Pura Salvavidas, Incaparina (referente en nutrición en Centroamérica), Pro, Naú, Señorial, Del Monte, Bonlac, Arizona, Del Frutal, entre muchas otras. Su apuesta por la sostenibilidad también se hizo sentir: desde la creación de la primera planta industrial de reciclaje de PET a nivel regional en 1995 hasta proyectos ambientales y sociales de alto impacto.

EL MOVIMIENTO ESTRATÉGICO QUE REDEFINESU FUTURO: LA ADQUISICIÓN DE HARVEST HILL

El 2025 marcó un hito para Castillo Hermanos con la adquisición de Harvest Hill Beverage Company, una de las firmas de bebidas más reconocidas de EE.UU., con marcas icónicas como Sunny D, Juicy Juice y Little HUG, operación representa una mayor incursión en el mercado estadounidense y un paso decisivo hacia su consolidación como jugador global de alimentos y bebidas. Esto no solo amplía su presencia internacional, también integra a su portafolio marcas de larga tradición en el mercado norteamericano. Además, fortalece su plataforma de distribución en un país donde ya contaba con presencia a través de Famosa Beer, y Raptor Energy Drink. La integración de Harvest Hill al ecosistema de Castillo Hermanos redefine el mapa competitivo regional y abre nuevas oportunidades para el desarrollo de marcas globales con ADN latinoamericano. Por un lado, la empresa gana una plataforma robusta en uno de los mercados más grandes y dinámicos del mundo. Por otro, la industria observa cómo una empresa sólida y con trayectoria en Centroamérica se posiciona como un competidor capaz de expandir su influencia más allá de su región tradicional.

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