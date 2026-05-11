Cargill: Marcas profundamente arraigadas en la vida de los centroamericanos

Con más de cinco décadas en Centroamérica, Cargill ha consolidado un modelo de negocio basado en innovación, cercanía con el consumidor y un portafolio robusto que combina tradición, calidad y sostenibilidad.

Por E&N Brand Lab para Cargill Por más de 55 años, la historia de Cargill en la región ha estado marcada por una visión de largo plazo a través de la inversión constante, el desarrollo de talento local y una comprensión profunda de los hábitos de consumo y las realidades productivas de cada país donde opera. De esta manera, la compañía ha consolidado un modelo de negocio enfocado en garantizar la disponibilidad de productos esenciales para la vida diaria de millones de personas. Desde sus inicios, la compañía entendió que crecer implica mucho más que ampliar operaciones. Se trata de construir relaciones duraderas con productores, comunidades, clientes y consumidores, así como desarrollar capacidades locales que permitan responder con agilidad a un entorno en permanente cambio. Un punto de inflexión en su trayectoria fue la integración de la operación regional bajo la sombrilla de Cargill Food Latinoamérica, reconfiguración que permitió articular una estrategia regional más eficiente y cohesionada. “(Hacerlo) fue determinante para consolidar una estrategia regional que combina escala, innovación y sensibilidad local”, valora Verónica Castro, vicepresidenta y directora ejecutiva en Centroamérica de Cargill Food Latinoamérica. Ese recorrido se traduce en un portafolio robusto y en marcas profundamente arraigadas en la vida de los hogares centroamericanos, lo que refuerza una posición que va más allá del liderazgo coyuntural y responde a su propósito de nutrir al mundo de manera segura, responsable y sostenible.

PORTAFOLIO QUE EVOLUCIONA

En Centroamérica, Cargill ha desarrollado un importante portafolio de marcas con fuerte arraigo local, que combinan tradición, calidad y cercanía con los consumidores. Marcas como Norteño en Honduras, Tip-Top en Nicaragua, Perry en Guatemala y Pipasa en Costa Rica —junto con propuestas regionales como Delicia y Kimby— reflejan una estrategia que combina consistencia en estándares de calidad con una adaptación precisa a las particularidades culturales de cada mercado. La compañía ha construido una operación sólida en la categoría de proteínas, clave en la dieta de la región; sin embargo, su propuesta es más amplia con un portafolio diversificado que incluye aceites, harinas, cacao, edulcorantes de diferentes tipos, almidones y alimentos a base de tomate, entre otros. Además, integra alimentos de valor agregado que responden a nuevas necesidades de consumo y refuerzan su rol como aliado integral en la alimentación de los hogares. Castro afirma que el liderazgo no se sostiene solo en participación de mercado, sino en la capacidad de innovar y mantenerse relevante. “Nuestras marcas han evolucionado en su propuesta y se integran de manera natural en la vida cotidiana de las familias”.

ANTICIPÁNDOSE A LAS NUEVAS DEMANDNAS DEL MERCADO

Cargill tiene claridad del entorno, de las nuevas exigencias del mercado —que apuntan a un consumo más consciente ya una creciente demanda de proteínas en formatos versátiles—y ha entendido que adaptarse ya no es suficiente, sino que hay que anticiparse. “Escuchar activamente al mercado ha sido clave para seguir diseñando soluciones que aporten valor al día a día de las personas. Nuestro enfoque busca mantener un equilibrio entre calidad y precio, sin sacrificar sabor ni frescura. La confianza del consumidor se construye a partir de coherencia y acciones sostenidas en el tiempo”, dice la ejecutiva. Como parte de esta visión, Cargill ha diversificado su portafolio a través de marcas líderes y del impulso a alimentos funcionales que Castro define como “propuestas que combinan practicidad, indulgencia y nutrición”, pensadas para acompañar los ritmos de vida actuales. Como resultado de esto, en el último año, han implementado más de 50 innovaciones de producto, ampliando su portafolio con opciones de mayor valor agregado y formatos más prácticos. Un ejemplo concreto de esta evolución es el impulso a prácticas de libre pastoreo de pollo en Honduras, las cuales permiten que las aves tengan acceso a espacios abiertos y un ambiente que favorece su desarrollo natural. Esta iniciativa también está presente en Costa Rica, mercado pionero para Cargill en la implementación de este tipo de sistema de producción que ofrece a las familias un alimento producido con respeto por el bienestar animal. Asimismo, en Nicaragua recientemente se lanzó la línea Delimás, una propuesta que amplía la oferta de la marca Delicia con opciones más versátiles y convenientes para el día a día. Este portafolio también está presente en Guatemala, reflejando una estrategia regional orientada a adaptarse alas nuevas dinámicas de consumo y fortalecer la conexión con los hogares centroamericanos. Con ello, la compañía avanza en la consolidación de un portafolio más cercano a las necesidades actuales, combinando innovación, practicidad y valor para el consumidor. “El consumidor hoy está más informado y muestra interés por conocer el origen de los alimentos y los procesos productivos. Además, sigue valorando factores como precio, accesibilidad y confianza en la marca”, finaliza Castro.

EN LÍNEA CON LA TRADICIÓN LOCAL

De manera transversal en la región, Cargill trabaja con equipos locales para desarrollar productos que respetan los hábitos culturales y gastronómicos de cada mercado. De esta manera, la compañía incorpora la tradición local en sus productos de valor agregado a partir de una comprensión profunda de cómo las familias cocinan y comparten los alimentos en su día a día. En el caso de Honduras-bajo marcas como Norteño y Delicia- se desarrollan soluciones, como tiras de pollo empanizadas, chicken fingers, nuggets, pollo desmechado sabor rostizado y pollo chimichurri, productos que permiten preparar comidas prácticas sin alejarse de sabores y usos tradicionales del hogar hondureño. En Costa Rica, a través de Pipasa ofrecen alitas empanizadas con salsa búfalo y filetes de pollo marinados listos para la parrilla; mientras que con la marca Delicia aporta opciones como chorizos en distintos sabores y la Choritorta Delicia, diseñadas para reuniones familiares y comidas compartidas. Por su parte, en Nicaragua, el portafolio de Cargill incluye opciones como muslitos sazonados con paprika, piernitas picantes sabor jalapeño, alitas picantes y medio pollo sabor criollo; así como presentaciones de patitas de pollo, vinculadas a usos culinarios tradicionales del país.

TENDENCIAS DE CONSUMO

De acuerdo con la investigación Trend Tracker 2025 de Cargill, el futuro de la alimentación estará determinado principalmente por cambios en las mentalidades de los consumidores, más que por dietas específicas o ingredientes individuales. Por ejemplo, el informe revela que la alimentación funcional y preventiva, así como la indulgencia consciente y la proteína en opciones prácticas, se han consolidado como parte del nuevo perfil de consumo en la región. Paralelamente, el entorno regulatorio en la región ha evolucionado, fortaleciendo los estándares en materia de inocuidad, trazabilidad, etiquetado y cumplimiento; lo que exige a las empresas una capacidad constante de adaptación y una gestión más rigurosa de sus procesos internos.