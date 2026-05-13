ECA-ENDELIS: Soluciones de envasado de alto nivel en la región

Por E&N Brand Lab para ECA-ENDELIS
ECA-ENDELIS se ha consolidado como un referente en la producción y comercialización de envases para bebidas en Centroamérica. Con un enfoque en la innovación tecnológica y la mejora continua, la compañía fabrica latas de 12 oz, 12 oz Sleek y 16 oz; además, comercializa tapas y otras presentaciones —como 8 oz y 24 oz—, soluciones versátiles que se adaptan a las necesidades del mercado.
Carlos Mejía, director de la empresa, destaca que la compañía se enfoca en producir y comercializar envases y tapas de aluminio de alta calidad que satisfacen las expectativas de clientes y socios comerciales. Sus procesos tienen certificaciones internacionales como ISO 9001,ISO 14001, ISO 45001 y FSSC 22000, entre otros reconocimientos que avalan su excelencia operativa.
La planta de Guatemala —hoy con 254 colaboradores—es uno de los pilares estratégicos de ECA-ENDELIS. “Es donde se iniciaron nuestras operaciones y es el punto de partida y consolidación de Envases de Centroamérica”, valora Mejía.
La planta impulsó el desarrollo de sus capacidades productivas, talento humano y estándares operativos que han permitido la expansión regional. En este sentido, la llegada de la compañía a Panamá representó una inversión superiora los US$100 millones para la construcción de una planta de última generación, en operación desde 2018.
ENFOQUE INNOVADOR Y SOSTENIBLE
El aluminio, material insignia del portafolio de ECA-ENDELIS, es un aliado clave para las marcas de bebidas; destaca por su capacidad de enfriamiento rápido y reciclaje infinito, sumado a su inocuidad, ligereza y eficiencia logística. “Permite preservar la calidad del producto, manteniendo intactas las propiedades de la bebida, y ofrece ventajas logísticas importantes por ser ligero y resistente, lo que optimiza el transporte y almacenamiento”.
A esto se suma el valor del diseño y la innovación de ECA-ENDELIS, que ha desarrollado tecnologías que convierten el envase en una plataforma de comunicación. “Las innovaciones en diseño e impresión transforman el envase en una poderosa herramienta de diferenciación, comunicación y conexión con el consumidor”, indica Mejía. El directivo destaca opciones como la impresión multiprint de hasta 24 diseños simultáneos y tapas con elementos diferenciadores con opción de codificación para promocionales, para que las marcas destaquen en el punto de venta.
La empresa tiene, además, un fuerte compromiso ambiental que atraviesa toda la operación gracias a un Programa de Gestión Ambiental estructurado, que incluye la medición de la huella de carbono como herramienta para avanzar hacia una operación más eficiente y ambientalmente responsable. Además, implementa estrategias de economía circular y de optimización continua del consumo de recursos, especialmente agua y energía.
Todas las prácticas ambientales están respaldadas por la certificación ISO 14001. Además, cuenta con certificaciones como el Sello de Desempeño Ambiental del Centro Guatemalteco de Producción más Limpia (CGPL), las insignias LOCT y el distintivo Eco Vadis.
RECONOCIMIENTOS
Con participación en los mercados de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá y Nicaragua, ECA-ENDELIS ha sido reconocida por su excelencia operativa, obteniendo galardones como el Beyond Gold Advanced Lean Enterprise en nivel Diamante (2013) y Advanced (2012) nivel zafiro, que avalan su cultura de mejora continua y eficiencia. También el Shingo Prize en 2015, y el premio del Gran Exportador del Año por parte de la Asociación Panameña de Exportadores en 2024.