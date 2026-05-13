ECA-ENDELIS: Soluciones de envasado de alto nivel en la región

Por E&N Brand Lab para ECA-ENDELIS

ECA-ENDELIS se ha consolidado como un referente en la producción y comercialización de envases para bebidas en Centroamérica. Con un enfoque en la innovación tecnológica y la mejora continua, la compañía fabrica latas de 12 oz, 12 oz Sleek y 16 oz; además, comercializa tapas y otras presentaciones —como 8 oz y 24 oz—, soluciones versátiles que se adaptan a las necesidades del mercado.

Carlos Mejía, director de la empresa, destaca que la compañía se enfoca en producir y comercializar envases y tapas de aluminio de alta calidad que satisfacen las expectativas de clientes y socios comerciales. Sus procesos tienen certificaciones internacionales como ISO 9001,ISO 14001, ISO 45001 y FSSC 22000, entre otros reconocimientos que avalan su excelencia operativa.

La planta de Guatemala —hoy con 254 colaboradores—es uno de los pilares estratégicos de ECA-ENDELIS. “Es donde se iniciaron nuestras operaciones y es el punto de partida y consolidación de Envases de Centroamérica”, valora Mejía.

La planta impulsó el desarrollo de sus capacidades productivas, talento humano y estándares operativos que han permitido la expansión regional. En este sentido, la llegada de la compañía a Panamá representó una inversión superiora los US$100 millones para la construcción de una planta de última generación, en operación desde 2018.