Edicion Mensual

Edición E&N 316: TOM Bancario 2026 y Ranking de Bancos

Desde finales de la década de los 90’s, cuando las primeras bancas electrónicas llegaron a la región han pasado casi tres décadas y el modelo de atención bancaria se ha transformado radicalmente. La calidad de la relación con el cliente está en el centro de los servicios bancarios. Queda evidenciado en el Especial de Bancos de esta edición, en donde E&N pone sobre la mesa perspectivas complementarias: el Ranking Bancario de Centroamérica 2026, elaborado por Inteligencia E&N; y el primer estudio de Top of Mind (TOM) de Bancos por Atención al Cliente, una investigación exclusiva que nos aporta Kantar Mercaplan.

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