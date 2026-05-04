INICIO
CENTROAMÉRICA & MUNDO
EMPRESAS & MANAGEMENT
FINANZAS
TECNOLOGÍA & CULTURA DIGITAL
E&N BRAND LAB
INTELIGENCIA E&N
OCIO
FOTOGALERÍAS
VIDEOS
ESPECIALES
REPUTACIÓN CA
ADMIRADOS
LOVEMARKS
RSE
TOM
MAS ESPECIALES...
EDICIÓN MENSUAL
ANÚNCIATE
SUSCRÍBETE
POLÍTICAS DE COOKIES
CENTROAMERICA & MUNDO
EMPRESAS & MANAGEMENT
PYME-EMPRENDE
INTELIGENCIA E&N
BRAND LAB
SUSCRÍBETE
ANÚNCIATE
Edicion Mensual
Edición E&N 316: TOM Bancario 2026 y Ranking de Bancos
Desde finales de la década de los 90’s, cuando las primeras bancas electrónicas llegaron a la región han pasado casi tres décadas y el modelo de atención bancaria se ha transformado radicalmente. La calidad de la relación con el cliente está en el centro de los servicios bancarios. Queda evidenciado en el Especial de Bancos de esta edición, en donde E&N pone sobre la mesa perspectivas complementarias: el Ranking Bancario de Centroamérica 2026, elaborado por Inteligencia E&N; y el primer estudio de Top of Mind (TOM) de Bancos por Atención al Cliente, una investigación exclusiva que nos aporta Kantar Mercaplan.
Edición E&N 316: TOM Bancario 2026 y Ranking de Bancos
Edición E&N 315: TOM 2026, marcas conectadas en los cerebros de Centroamérica
Edición E&N 314: Ricardo Castillo Sinibaldi, Mr. Felicidad
Edición E&N 313: Marcas Sostenibles, emerge un nuevo consumidor consciente
Edición E&N 312: Rolando Carvajal, el águila despliega sus alas
Edición E&N 311: Admirados de Centroamérica 2025, faros de los negocios
Edición E&N 310: Las empresas preferidas por el talento 2025
Edición E&N 309 -Lovemarks 2025: cuando una marca trasciende la lógica
Lo + Visto
ULTIMA EDICIÓN
12 ejemplares al año por $75
SUSCRIBIRSE