Panamá acciona contra narcotráfico: captura a funcionarios de aduanas y trabajadores portuarios

POR EFE

Las autoridades de Panamá capturaron este martes a 16 personas, entre ellas trabajadores portuarios y funcionarios de aduanas, en el marco de una investigación iniciada en 2023 por la contaminación con drogas de contenedores que, en su mayoría, tenían como destino países de Europa.

La Policía Nacional informó a través de un comunicado que entre los 16 aprehendidos hay dos funcionarios de la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA) y un número no precisado de trabajadores portuarios, todos presuntamente "vinculados al decomiso de más de cinco toneladas de cocaína y precursores químicos en operaciones desarrolladas en terminales portuarias" de Panamá.

Una de estas incautaciones fueron 1.152 paquetes de narcóticos hallados en un contenedor procedente de El Salvador, declarado como exportación de café local, que fue contaminado al llegar a Panamá, indicó la información oficial.