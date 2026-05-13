Empresas & Management

Google lanza una IA para vehículos que puede predecir cuándo cambiar de carril

Esta función, denominada "Live Lane Guidance" ("guía de carril en vivo"), a diferencia de las indicaciones tradicionales por GPS, utiliza la cámara frontal del automóvil para analizar el entorno en tiempo real.

  • Google lanza una IA para vehículos que puede predecir cuándo cambiar de carril

    Google presentó un sistema para el automóvil, potenciado con inteligencia artificial, capaz de predecir y guiar el cambio de carril, al utilizar la cámara frontal del vehículo. Foto de cortesía
2026-05-13

Por Agencia EFE

Google presentó un sistema para el automóvil, potenciado con inteligencia artificial (IA), capaz de predecir y guiar el cambio de carril, al utilizar la cámara frontal del vehículo.

Esta función, denominada "Live Lane Guidance" ("guía de carril en vivo"), a diferencia de las indicaciones tradicionales por GPS, utiliza la cámara frontal del automóvil para analizar el entorno en tiempo real.

Bitfinex recibió licencia de Proveedor de Servicios de Activos Digitales en El Salvador

La empresa destacó, en el marco del evento virtual Android Show 2026, que gracias a esta integración con el hardware del automotor, el sistema entiende exactamente en qué carril se encuentra el conductor y le aconseja de forma predictiva y precisa el momento idóneo para maniobrar o tomar una salida.

No obstante, esta vanguardista tecnología no estará disponible para todos los usuarios, ya que será exclusiva para modelos seleccionados que cuentan con "Google built-in" ("Google integrado de fábrica"), lo que deja por fuera a aquellos que cuenten con la versión estándar de Android Auto.

eBay rechaza millonaria oferta de GameStop porque "no es creíble"

La presentación, que contó con la participación Paris Hilton para introducir el concepto de "My Get-it-Done Partner" ("Mi compañero para hacer las cosas"), subrayó la evolución de Gemini, la IA de Google, como asistente proactivo para los conductores.

Según Guemmy Kim, directora senior de Producto de Android para Automóviles, la IA de Google ahora posee "capacidad de contexto": puede leer un mensaje de un amigo que pregunta por una dirección, buscarla en el calendario o correo y ofrecerse a enviarla con un solo toque mediante la función "Magic Cue".

Redacción web
Agencia EFE

Tecnología
|
Inteligencia artificial
|
Empresas
|
Predicciones
|
Automoviles
|
Mercado automotriz
|
GPS
|
Google
|

12 ejemplares al año por $75

SUSCRIBIRSE