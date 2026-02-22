Mapfre lanza seguro colectivo para grupos pequeños para apoyar la prevención y continuidad de negocios pyme

Por revistaeyn.com

En un contexto en el que los riesgos de salud pueden impactar directamente la productividad y la estabilidad financiera de las pequeñas y medianas empresas (pymes), Mapfre Costa Rica presentó Trébol Care, un nuevo seguro colectivo para grupos pequeños que busca fortalecer la prevención, proteger a los colaboradores y contribuir a la continuidad operativa de los negocios.

Trébol Care está dirigido a pymes, colegios profesionales, asociaciones solidaristas y cooperativas, y fue diseñado para atender grupos de entre cinco y hasta 30 asegurados titulares. Este segmento, de acuerdo con Mapfre, históricamente enfrentaba mayores limitaciones para acceder a pólizas colectivas por no cumplir con los mínimos tradicionales de asegurados.

Armando Sevilla, director Comercial de Mapfre Costa Rica, mencionó que, precisamente, en un entorno empresarial más competitivo y con mayores exigencias en atracción y retención de talento, principalmente para las pymes, los seguros colectivos han pasado de ser un beneficio adicional a convertirse en un componente estratégico dentro de los paquetes de compensación para los colaboradores, por lo que con Trébol Care, se busca darle acceso a estas herramientas a las pymes.

“Cuando una organización invierte en la salud de su equipo, no solo está ofreciendo un beneficio, está gestionando un riesgo operativo. Un colaborador respaldado reduce el impacto que puede generar una enfermedad inesperada en la operación diaria”, señaló Sevilla.

Los seguros colectivos de salud, explicó la aseguradora, permiten a las empresas acceder a condiciones preferenciales en deducibles, primas y coberturas, gracias a la economía de escala que representa asegurar a un grupo. Además, brindan acceso a atención médica privada, lo que se traduce en tiempos de respuesta más cortos y menor ausentismo laboral.

En ese contexto, Trébol Care contempla cinco planes con sumas aseguradas que van desde los US$10.000 hasta los US$50.000, ajustables según la necesidad del grupo. Entre las coberturas se incluyen hospitalización, atención de emergencias, gastos ambulatorios, cobertura dental, desórdenes mentales, atención de enfermedades graves y beneficios preventivos como mamografía, PSA, chequeos ginecológicos y preventivos, así como beneficio oftalmológico. Algunos planes incorporan maternidad y todos incluyen una cobertura de vida automática por US$5.000.

Adicionalmente, la póliza ofrece cobertura local y en Centroamérica, con un deducible de US$100 y esquema de copago 80%-20%. Esta se apoya en una red que supera los 400 médicos, más de 100 clínicas y hospitales y más de 100 laboratorios.