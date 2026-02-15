5 Tendencias tech que ya están marcando camino (y exigen decisiones este año)

Por revistaeyn.com

El CES 2026 (Consumer Electronics Show), realizado del 6 al 9 de enero en Las Vegas, dejó una señal clara: la tecnología dejó de ser promesa y se convirtió en infraestructura operativa.

Con más de 148.000 asistentes y 4.100 exhibidores, la feria tecnológica más influyente del mundo mostró innovaciones que ya no son prototipos, sino soluciones en producción que impactarán decisiones empresariales en 2026.

El experto en IA aplicada Julio Zelaya, quien recorrió el evento, lo resumió así para un análisis exclusivo que público la edición reciente de revista Estrategia & Negocios: “No son tendencias espectaculares por lo llamativo, sino porque ya están en producción y van a impactar decisiones reales este año.”

Estas son las 5 grandes tendencias del CES 2026 que ya están marcando el camino.

1. Inteligencia Artificial Física: la IA sale de la pantalla y entra al mundo real

La gran protagonista del CES 2026 fue la Physical AI, es decir, inteligencia artificial aplicada a tareas físicas. Ya no se trata solo de generar texto o imágenes. Ahora la IA mueve objetos, manipula piezas y ejecuta procesos industriales.