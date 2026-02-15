5 Tendencias tech que ya están marcando camino (y exigen decisiones este año)

Por revistaeyn.com
El CES 2026 (Consumer Electronics Show), realizado del 6 al 9 de enero en Las Vegas, dejó una señal clara: la tecnología dejó de ser promesa y se convirtió en infraestructura operativa.
Con más de 148.000 asistentes y 4.100 exhibidores, la feria tecnológica más influyente del mundo mostró innovaciones que ya no son prototipos, sino soluciones en producción que impactarán decisiones empresariales en 2026.
El experto en IA aplicada Julio Zelaya, quien recorrió el evento, lo resumió así para un análisis exclusivo que público la edición reciente de revista Estrategia & Negocios: “No son tendencias espectaculares por lo llamativo, sino porque ya están en producción y van a impactar decisiones reales este año.”
Estas son las 5 grandes tendencias del CES 2026 que ya están marcando el camino.
1. Inteligencia Artificial Física: la IA sale de la pantalla y entra al mundo real
La gran protagonista del CES 2026 fue la Physical AI, es decir, inteligencia artificial aplicada a tareas físicas. Ya no se trata solo de generar texto o imágenes. Ahora la IA mueve objetos, manipula piezas y ejecuta procesos industriales.
En el stand de Hyundai, Zelaya observó al robot Atlas de Boston Dynamics trabajando en flujo real de producción: “No era una demo ensayada para aplausos. Era un flujo de trabajo industrial.” También probó robots domésticos funcionales por menos de US$10.000.
¿Qué significa esto para las empresas?
-Automatización física en fábricas.
-Robótica accesible para pymes.
-Procesos repetitivos candidatos a automatización en 18-24 meses.
La pregunta estratégica en 2026 ya no es si habrá robots en tu industria, sino cuándo llegarán.
2. Infraestructura de IA: el rack es la nueva computadora
Uno de los anuncios más importantes del CES 2026 fue el sistema Rubin de NVIDIA: 72 GPUs funcionando como una sola máquina, con refrigeración líquida y reducción radical de costos de inferencia.
Zelaya recoge una frase clave escuchada en el evento: “Lo que hoy cuesta un millón de dólares en cómputo de IA, en dos años costará US$100.000.”
AMD respondió con Helios. Intel mostró IA funcionando offline en laptops.
Impacto para América Latina
-Caída acelerada del costo de IA.
-Menor dependencia de la nube.
-Mayor viabilidad de desarrollo interno.
La decisión clave en 2026 es estratégica: ¿qué capacidades de IA desarrollar internamente y cuáles tercerizar?
3. Vehículos inteligentes: el auto como plataforma digital
El CES 2026 confirmó que la industria automotriz ya es una industria de software. BMW integró Alexa con modelos de lenguaje avanzados.Mercedes sumó asistentes de Microsoft y Google.Sony Honda presentó el Afeela como “espacio de entretenimiento sobre ruedas”.
Pero el caso más disruptivo fue Kia con su plataforma modular PBV: “El mismo vehículo puede ser taxi de día y van de carga de noche.”
Tendencias en movilidad corporativa 2026
-Flotas actualizables por software.
-Vehículos como plataformas de servicios.
-Logística modular y flexible.
El vehículo dejó de ser hardware estático y se convirtió en infraestructura digital actualizable.
4. Baterías de estado sólido y tecnología dura: el regreso de la física
Entre tanta inteligencia artificial, el CES 2026 mostró un renacimiento de la tecnología física. La batería de estado sólido presentada por Donut Lab promete:
-Doble densidad energética.
-Carga completa en cinco minutos.
-Producción activa este trimestre.
También destacaron:
-Carga inalámbrica sin alineación.
-Reactores compactos que convierten CO₂ en metanol sintético.
Julio Zelaya advierte: “Estas no son presentaciones conceptuales. Son tecnologías con fechas de producción.”
¿Por qué importa? Porque los cambios energéticos y logísticos pueden redefinir costos estructurales en múltiples industrias.
5. Fatiga tecnológica: no toda IA genera valor
No todo lo presentado en el CES 2026 fue avance real. Zelaya presenció demostraciones fallidas y productos con IA integrada sin propósito claro.
“Muchas empresas están agregando IA a productos que no la necesitan... el consumidor ya está fatigado.”
La gran advertencia del CES 2026
Más capacidad no significa más utilidad.No toda integración tecnológica resuelve un problema real.La claridad estratégica será el diferencial competitivo.
Qué dejó el CES 2026 para líderes y empresas
El mensaje central del CES 2026 es contundente:
-La inteligencia artificial ya es infraestructura.
-La robótica ya opera en fábricas reales.
-Las baterías ya reducen tiempos de carga drásticamente.
-Los vehículos ya son plataformas digitales.
Pero también quedó claro que más tecnología no es automáticamente mejor tecnología.
Como concluye Zelaya: “La diferencia entre quienes capitalizarán estas tendencias y quienes solo las sufrirán no será acceso a información. Será capacidad de decidir qué implementar, qué ignorar y cuándo actuar.”
La huella está trazada. La inteligencia artificial física, la infraestructura de cómputo masiva, la movilidad digital, las baterías de estado sólido y la nueva ola de tecnología dura no son tendencias futuras. Son decisiones presentes.
La pregunta no es qué viene después del CES 2026. La pregunta es si tu organización ya está siguiendo la huella.