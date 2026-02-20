Empresas & Management

Volaris reconfigura su operación en Centroamérica y pone en duda los vuelos low cost en la región

La aerolínea asegura que los altos impuestos hacen inviable su modelo de ultra-bajo costo. ¿Qué pasará ahora con las opciones para viajar barato entre países centroamericanos?

Por Gabriela Melara – revistaeyn.com La aerolínea de bajo costo Volaris ajustará su operación en Centroamérica y elimina -desde el 12 de abril 2026- los vuelos directos entre los destinos: Ciudad de Guatemala, San Pedro Sula, San Salvador y San José, según se constató E&N en su sitio de reservas. Medios costarricenses citan que la decisión de la empresa fue por los elevados impuestos que se le agrega al costo de los tiquetes aéreos, esto, citando declaraciones de Ronny Rodríguez, director de Sostenibilidad y Desarrollo Corporativo de la empresa.

Rodríguez indicó a Semanario Universidad que esa situación estaba afectando la imagen de la aerolínea. ¿Cómo? Según asegura el ejecutivo es porque los pasajeros no perciben el verdadero beneficio del bajo costo, dado que al final terminan pagando mucho más por los impuestos. “Los clientes siguen percibiendo que los boletos son caros, y señalan a la aerolínea como la culpable, nos dicen que no es cierto que Volaris haya bajado los precios. Esto afecta nuestra reputación y la del modelo de bajo costo. En otras latitudes como México o Estados Unidos las personas sí perciben los beneficios”, apuntó a Semanario. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción. Newsletter Suscríbase a nuestra newsletter para recibir nuestras novedades. Introduzca su dirección de e-mail para suscribirse Introduce tu dirección de e-mail para suscribirte. Ej.: abc@xyz.com SUSCRIBIRSE Solamente en Costa Rica, los impuestos y tasas de salida que deben pagar los pasajeros desde y hacia el país representan cerca del 57% del precio final que paga el cliente por su boleto. En 2025 hubo propuestas en la Asamblea Legislativa tica para reducir o ajustar impuestos a los vuelos, pero el presidente Rodrigo Chaves vetó la iniciativa que podría haber disminuido esos costos, lo que también influyó en la falta de incentivos fiscales para el sector.

EL MANTENIMIENTO DE LOS MOTORES, OTRO FACTOR

Rodríguez especificó también que otro factor que ha incidido en la decisión es que Volaris mantiene su flota reducida, y que por razones de seguridad están realizando revisiones anticipadas a los motores de las aeronaves -que utiliza marca Pratt & Witney- lo que les ha obligado a optimizar su flota y concentrar los aviones en las rutas más rentables.

¿SE QUEDA SIN OPCIONES CENTROAMÉRICA PARA VIAJAR ENTRE CIUDADES?

Sin duda, este anuncio afecta, fundamentalmente, a la conexión centroamericana intra regional.

Pues, en efecto, E&N hizo una búsqueda en el sitio oficial de la compañía aérea y pudo constatar que ya no hay disponibles vuelos directos entre las diferentes capitales centroamericanas, lo cual, reduce dramáticamente las opciones para conectar dentro de la región. Sin embargo, siguen disponibles los vuelos de Volaris que tienen como punto de inicio las principales ciudades de Centroamérica y terceros mercados, como México y Estados Unidos. Esto lleva a plantear la pregunta: ¿Ya no habrá opciones de bajo costo para volar entre las ciudades de Centroamérica?

LA HISTORIA DE VOLARIS EN CENTROAMÉRICA