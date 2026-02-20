Sector externo sostiene el dinamismo del sistema bancario de Panamá, señala Moody's

Finanzas

La creciente participación del sector externo trae beneficios de acceso a fondos y diversificación de riesgo, pero evidencia un mercado local menos dinámico. Para 2026, se prevé una banca panameña estable, pero más dependiente de la evolución de los mercados internacional.

Por revistaeyn.com Por quinto año consecutivo, la evolución del Sistema Bancario Nacional (SBN) de Panamá ha estado sustentada en gran medida en su capacidad para atraer fondos del extranjero y atender mercados de crédito internacionales, lo que ha permitido que los balances del sector mantengan una trayectoria positiva, señala un reporte de Moody's Local. Según cifras del regulador, a noviembre de 2025 la cartera de crédito del SBN aumentó un 4,2 %, mostrando una desaceleración en comparación con 2024, influenciada por una disminución en la colocación en sectores económicos específicos.

En este contexto, el crecimiento de la cartera externa fue crucial, alcanzando un 11 %, en contraste con el crédito interno, que solo creció 1,2 %. "Esta última cifra representa una de las tasas de crecimiento más bajas desde la pandemia y está por debajo de la mayoría de los mercados de crédito de Centroamérica", apunta el análisis de Moody's Local. A noviembre de 2025, el crédito externo alcanzó el 43 % del total, aumentando desde el 26 % registrado en 2020. Esto resalta el papel significativo de los créditos originados desde Panamá al resto de la región, tendencia que esperamos siga impulsando el crecimiento en 2026. El modesto crecimiento del sector interno hasta noviembre 2025 estuvo afectado por una contracción interanual de 12,2 % del segmento de la construcción. Asimismo, el crédito al sector público mostró una disminución de 21,8 %, aunque cabe señalar que había experimentado un fuerte aumento en la segunda mitad de 2024.