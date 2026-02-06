Grupo Melo: Modelo ASG que conecta personas, eficiencia y gestión responsable

Por E&N Brand Lab para Grupo Melo
Grupo Melo opera con la convicción de que cada decisión operativa genera impactos económicos, sociales y ambientales que deben ser gestionados de manera responsable. Por ello, la sostenibilidad es la brújula que guía la gestión del grupo agroindustrial, con más de 5,000 colaboradores y una cadena de valor extensa.
Laura Alfaro, Directora de Sostenibilidad de la empresa, destaca como primer hito la construcción de un modelo sustentado en criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza) estructurado, que ha permitido integrar temas como la gobernanza corporativa, ética, cadena de suministro, seguridad ocupacional, calidad, energía, emisiones y gestión de residuos en cada una de sus ocho divisiones.
Desde esta visión, la sostenibilidad establece el estándar que define cómo crece la compañía de manera responsable, con altos niveles de trazabilidad y eficiencia operativa. Como parte de esta visión, uno de sus principales enfoques alargo plazo es la generación de empleo formal y el impulso de la formación continua de sus colaboradores.
En 2024, más de 50 personas culminaron la premedia y 23 el bachillerato mediante el programa IPER Maestro en Casa. “Invertimos más de 124,000 balboas en formación técnica y académica, alcanzando 12,609 horas de capacitación”, detalla Alfaro.
En materia de inclusión, Grupo Melo también destaca al haber obtenido la certificación Oro del programa SI-Género, que reconoce avances en igualdad de oportunidades. Asimismo, desde el núcleo del negocio agroindustrial, contribuyen a la seguridad alimentaria, garantizando la producción y distribución de alimentos accesibles y seguros, bajo altos estándares de calidad.
Este enfoque se articula a través de Proyecto Libertaria —con 20 años de trayectoria—, que promueve la educación y producción de alimentos mediante huertos escolares y granjas avícolas.
COMPROMISO ENERGÉTICO DE LAS 3M
Otro de los ejes de la estrategia de sostenibilidad del grupo es el ambiental. En materia de reducción, el enfoque está en el Compromiso Energético de las 3M (Medir, Mejorar y Multiplicar), que guía su transición energética. “Desde 2019 operamos con energía 100% renovable y hoy más del 60% de la operación funciona con fuentes limpias”, manifiesta Alfaro.
En cuanto a medición, Grupo Melo participa en “Reduce Tu Huella”, logrando en 2024 una reducción del 33,98 % del consumo de agua en 31 centros de trabajo. En reutilización, destaca el rendering, que transforma subproductos avícolas en insumos de valor, y la conversión de gallinaza en el abono orgánico Abonat.
Mientras que, en materia de reciclaje, se desarrollan programas para cartón, plásticos, aceites usados y textiles, con los que reutilizaron más de 158,79 toneladas en 2024. “Para gestionar los riesgos de contaminación contamos con sistemas de manejo de residuos, tratamiento de aguas residuales y control de sustancias, complementados con auditorías, cumplimiento normativo y seguimiento de indicadores ambientales”, concluye la líder.
IMPACTO REPUTACIONAL
Como parte de la eficaz gestión de la sostenibilidad, Grupo Melo ha alcanzado un avance en el ranking MERCO Responsabilidad ESG 2025, donde el grupo escaló de la posición 15 a la 11.
La compañía también destaca en los rankings Ambiental, Social y de Gobernanza; y figura en el top 10 de las marcas más amadas en la categoría de Alimentos que llegan a la mesa según la revista Estrategia & Negocios, ocupando la posición #2 (Lovemarks 2025 edición 309).