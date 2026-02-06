Grupo Melo: Modelo ASG que conecta personas, eficiencia y gestión responsable

Por E&N Brand Lab para Grupo Melo

Grupo Melo opera con la convicción de que cada decisión operativa genera impactos económicos, sociales y ambientales que deben ser gestionados de manera responsable. Por ello, la sostenibilidad es la brújula que guía la gestión del grupo agroindustrial, con más de 5,000 colaboradores y una cadena de valor extensa.

Laura Alfaro, Directora de Sostenibilidad de la empresa, destaca como primer hito la construcción de un modelo sustentado en criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza) estructurado, que ha permitido integrar temas como la gobernanza corporativa, ética, cadena de suministro, seguridad ocupacional, calidad, energía, emisiones y gestión de residuos en cada una de sus ocho divisiones.

Desde esta visión, la sostenibilidad establece el estándar que define cómo crece la compañía de manera responsable, con altos niveles de trazabilidad y eficiencia operativa. Como parte de esta visión, uno de sus principales enfoques alargo plazo es la generación de empleo formal y el impulso de la formación continua de sus colaboradores.

En 2024, más de 50 personas culminaron la premedia y 23 el bachillerato mediante el programa IPER Maestro en Casa. “Invertimos más de 124,000 balboas en formación técnica y académica, alcanzando 12,609 horas de capacitación”, detalla Alfaro.

En materia de inclusión, Grupo Melo también destaca al haber obtenido la certificación Oro del programa SI-Género, que reconoce avances en igualdad de oportunidades. Asimismo, desde el núcleo del negocio agroindustrial, contribuyen a la seguridad alimentaria, garantizando la producción y distribución de alimentos accesibles y seguros, bajo altos estándares de calidad.

Este enfoque se articula a través de Proyecto Libertaria —con 20 años de trayectoria—, que promueve la educación y producción de alimentos mediante huertos escolares y granjas avícolas.