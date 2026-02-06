AES El Salvador: Sostenibilidad con visión de país

Por E&N Brand Lab para AES El Salvador

En un entorno donde la energía define competitividad, desarrollo y confianza para la inversión, AES El Salvador se consolida como un actor estratégico que concibe la sostenibilidad no como un discurso, sino como una forma de hacer negocios con visión de país.

Hablar de energía y sostenibilidad como un conjunto implica mucho más que la incorporación de tecnología y buenas prácticas. Supone garantizar la continuidad del servicio y la calidad de la energía, reducir los impactos ambientales, y operar con estándares que generen confianza entre los clientes y el mercado.

Bajo este enfoque, AES ha incorporado la sostenibilidad como eje estructural de su modelo operativo, aplicado de manera transversal en sus líneas de negocio: Distribución, Generación y Soluciones. Desde esta visión, la compañía articula su estrategia en cuatro pilares orientados a la generación de valor alargo plazo:

► IMPACTO AMBIENTAL: impulsando la transición hacia una matriz energética renovable, la movilidad eléctrica, y una gestión responsable de los residuos y del entorno.

► BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL: con programas que promueven la inclusión de la mujer y generan oportunidades de crecimiento para las comunidades.

► EXPERIENCIA DEL CLIENTE: apoyada en innovación y digitalización para asegurar un suministro confiable.

► ÉTICA Y GOBERNANZA: con prácticas que refuerzan la transparencia y los más altos estándares de gestión.