AES El Salvador: Sostenibilidad con visión de país

Por E&N Brand Lab para AES El Salvador
En un entorno donde la energía define competitividad, desarrollo y confianza para la inversión, AES El Salvador se consolida como un actor estratégico que concibe la sostenibilidad no como un discurso, sino como una forma de hacer negocios con visión de país.
Hablar de energía y sostenibilidad como un conjunto implica mucho más que la incorporación de tecnología y buenas prácticas. Supone garantizar la continuidad del servicio y la calidad de la energía, reducir los impactos ambientales, y operar con estándares que generen confianza entre los clientes y el mercado.
Bajo este enfoque, AES ha incorporado la sostenibilidad como eje estructural de su modelo operativo, aplicado de manera transversal en sus líneas de negocio: Distribución, Generación y Soluciones. Desde esta visión, la compañía articula su estrategia en cuatro pilares orientados a la generación de valor alargo plazo:
► IMPACTO AMBIENTAL: impulsando la transición hacia una matriz energética renovable, la movilidad eléctrica, y una gestión responsable de los residuos y del entorno.
► BIENESTAR Y DESARROLLO SOCIAL: con programas que promueven la inclusión de la mujer y generan oportunidades de crecimiento para las comunidades.
► EXPERIENCIA DEL CLIENTE: apoyada en innovación y digitalización para asegurar un suministro confiable.
► ÉTICA Y GOBERNANZA: con prácticas que refuerzan la transparencia y los más altos estándares de gestión.
IMPACTO POSITIVO
En los últimos años, la visión de sostenibilidad de AES El Salvador le ha permitido generar un impacto positivo en el sector productivo, mediante el desarrollo de programas de eficiencia energética para la industria y el acompañamiento a empresas que buscan mejorar sus objetivos de sostenibilidad, a través de proyectos de autoconsumo, electromovilidad, entre otras iniciativas.
Al mismo tiempo, la compañía entiende que no hay sostenibilidad sin desarrollo humano. Por ello, promueve iniciativas de formación técnica, educación en seguridad y eficiencia energética para escuelas y comunidades, así como programas de emprendimiento e inclusión orientados a la participación de mujeres en el sector eléctrico.
En este ámbito, AES ha impulsado la capacitación técnica de más de 1.000 mujeres durante la última década, contribuyendo de manera significativa a la participación femenina en el sector.
SOLIDEZ INSTITUCIONAL
AES El Salvador cuenta con certificaciones internacionales en Seguridad y Salud en el Trabajo (ISO 45001), Medio Ambiente (ISO 14001) y Calidad (ISO 9001), que respaldan su modelo de negocio.
La empresa consolida su posición a través de un servicio confiable, un modelo de gobernanza sólido y un compromiso permanente con el crecimiento de la industria, el comercio y la mejora en la calidad de vida de las comunidades a las que sirve.