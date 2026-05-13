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Chocolatera de Nicaragua: el sabor de una idea que creció hasta conquistar las góndolas de Walmart

Rizco, una marca con presencia en supermercados a nivel nacional, demuestra que la calidad, la constancia y el respaldo adecuado pueden transformar una pyme en una historia de éxito.

Por revistaeyn.com En 2020, cuando el mundo atravesaba uno de sus momentos más inciertos, Ricardo y Juan José Rizo decidieron apostar por una idea que parecía tan desafiante como inspiradora: crear un chocolate de alta calidad, pensado para el paladar nicaragüense, pero accesible al bolsillo en comparación a marcas internacionales. Así nació Rizco (Rizo Cocoa Company), una chocolatera que comenzó como una exploración del mercado y la industria, pero que rápidamente evolucionó en un proyecto sólido que combinó conocimiento técnico, asesoría especializada y una visión clara de marca. “Nos enfocamos en desarrollar un producto que no obligara al consumidor a elegir entre calidad y precio. Queríamos que el buen chocolate estuviera al alcance de más personas”, compartió Ricardo Rizo, socio propietario. A seis años, el portafolio está compuesto por chocolate oscuro con 70% de cacao, chocolate blanco, chocolate con leche y café, almendras recubiertas y nuevas propuestas como bombones rellenos. La marca ha logrado diferenciarse por su sabor intenso refinado, cremosidad y consistencia, atributos que han fidelizado a sus consumidores y que no se encuentran en la competencia local.

LA RELACIÓN CON WALMART

Para 2023, Rizco logró ingresar al mercado de Walmart, a través de los supermercados La Unión y las tiendas Walmart. Desde entonces, la evolución ha sido sostenida. “Estar en Walmart era imperativo para nosotros. Nuestro enfoque siempre ha sido el consumidor nacional, y este canal nos permite acercarnos mucho más a ellos”, afirmó Juan José Rizo, también socio propietario. A partir de esta alianza, la marca no solo ha incrementado su visibilidad en góndolas, sino también su capacidad productiva. Actualmente, la empresa ha triplicado su producción manteniendo su estructura operativa, y ha pasado de ser gestionada únicamente por sus fundadores a generar empleo formal para más colaboradores. “Uno de los beneficios más importantes ha sido el acceso al programa de pronto pago, que nos permite tener un flujo de efectivo más ágil. Para una pyme, esto hace una gran diferencia en la operación diaria”, explicaron los emprendedores. Desde Walmart, este tipo de semblanzas reflejan el impacto tangible de su apuesta por el desarrollo de proveedores locales. “En Walmart creemos en el potencial de las pequeñas y medianas empresas como motor de desarrollo económico. A través de ‘Una Mano para Crecer’, buscamos brindarles herramientas concretas que les permitan fortalecerse, crecer y llegar a más hogares. El caso de Rizco es un claro ejemplo de cómo, con acompañamiento y oportunidades, una pyme puede escalar su impacto en el mercado”, señaló Richard Lugo, gerente sénior de Asuntos Corporativos de Walmart Nicaragua.

UN TRABAJO TITÁNICO