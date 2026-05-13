Manufactura y construcción impulsan crecimiento de 4,6% de economía de Costa Rica

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De acuerdo con el BCCR, más de la mitad del crecimiento de la producción nacional provino de tres actividades: manufactura, construcción y servicios profesionales y administrativos, que en conjunto explicaron el 51,5 % del incremento total de la economía en marzo.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com La economía de Costa Rica mantuvo un sólido desempeño durante marzo del 2026. El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) registró un crecimiento interanual de 4,6 %, impulsado principalmente por el dinamismo de la manufactura, la construcción y los servicios profesionales y administrativos, según datos divulgados por el Banco Central de Costa Rica (BCCR). El resultado representó una aceleración de 0,2 puntos porcentuales respecto al mismo mes del 2025 y permitió que la producción nacional alcanzara un crecimiento promedio de 4,7 % durante el primer trimestre del año.

El informe del banco central detalló que las empresas del régimen definitivo crecieron 3,8 % y aportaron el 76,9 % de la variación total del indicador, mientras que los regímenes especiales, vinculados principalmente a zonas francas, avanzaron 5,3 % y contribuyeron con el restante 23,1 %. La aceleración del régimen definitivo estuvo asociada a un mejor desempeño de la construcción pública y privada, el fortalecimiento de la actividad hotelera y de restaurantes, así como la recuperación del sector agrícola, especialmente en cultivos de ciclo corto como raíces, tubérculos, hortalizas y papa. De acuerdo con el BCCR, más de la mitad del crecimiento de la producción nacional provino de tres actividades: manufactura, construcción y servicios profesionales y administrativos, que en conjunto explicaron el 51,5 % del incremento total de la economía en marzo. La construcción fue uno de los sectores más dinámicos al crecer 11,4 % interanual. El avance estuvo impulsado por proyectos residenciales privados, particularmente edificios de apartamentos y viviendas dirigidas a segmentos de ingresos medios y altos, además de obras complementarias como piscinas y tapias. En el ámbito público, destacaron proyectos de infraestructura vinculados al Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (PROERI), así como inversiones en carreteras, puentes, acueductos y obras relacionadas con energía eléctrica.