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Manufactura y construcción impulsan crecimiento de 4,6% de economía de Costa Rica

De acuerdo con el BCCR, más de la mitad del crecimiento de la producción nacional provino de tres actividades: manufactura, construcción y servicios profesionales y administrativos, que en conjunto explicaron el 51,5 % del incremento total de la economía en marzo.

  • Manufactura y construcción impulsan crecimiento de 4,6% de economía de Costa Rica

    La industria manufacturera de Costa Rica, por su parte, aumentó 3,6 %, aunque mostró una desaceleración frente al fuerte crecimiento observado un año atrás. Foto de iStock
2026-05-13

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com

La economía de Costa Rica mantuvo un sólido desempeño durante marzo del 2026. El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) registró un crecimiento interanual de 4,6 %, impulsado principalmente por el dinamismo de la manufactura, la construcción y los servicios profesionales y administrativos, según datos divulgados por el Banco Central de Costa Rica (BCCR).

El resultado representó una aceleración de 0,2 puntos porcentuales respecto al mismo mes del 2025 y permitió que la producción nacional alcanzara un crecimiento promedio de 4,7 % durante el primer trimestre del año.

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El informe del banco central detalló que las empresas del régimen definitivo crecieron 3,8 % y aportaron el 76,9 % de la variación total del indicador, mientras que los regímenes especiales, vinculados principalmente a zonas francas, avanzaron 5,3 % y contribuyeron con el restante 23,1 %.

La aceleración del régimen definitivo estuvo asociada a un mejor desempeño de la construcción pública y privada, el fortalecimiento de la actividad hotelera y de restaurantes, así como la recuperación del sector agrícola, especialmente en cultivos de ciclo corto como raíces, tubérculos, hortalizas y papa.

De acuerdo con el BCCR, más de la mitad del crecimiento de la producción nacional provino de tres actividades: manufactura, construcción y servicios profesionales y administrativos, que en conjunto explicaron el 51,5 % del incremento total de la economía en marzo.

La construcción fue uno de los sectores más dinámicos al crecer 11,4 % interanual. El avance estuvo impulsado por proyectos residenciales privados, particularmente edificios de apartamentos y viviendas dirigidas a segmentos de ingresos medios y altos, además de obras complementarias como piscinas y tapias.

En el ámbito público, destacaron proyectos de infraestructura vinculados al Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (PROERI), así como inversiones en carreteras, puentes, acueductos y obras relacionadas con energía eléctrica.

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La industria manufacturera de Costa Rica, por su parte, aumentó 3,6 %, aunque mostró una desaceleración frente al fuerte crecimiento observado un año atrás. En las zonas francas, el menor dinamismo respondió a una moderación en la exportación de implementos médicos y a la salida de empresas manufactureras durante el 2025.

A pesar de ello, algunas ramas industriales mantuvieron resultados positivos, como la fabricación de productos de papel y alimentos. En el régimen definitivo sobresalió la producción de cajas de papel, pinturas, agroquímicos y láminas de aluminio.

El sector servicios también mostró un comportamiento favorable. La actividad hotelera y de restaurantes creció 5 %, impulsada por la demanda de alojamiento, especialmente en hoteles de playa, y por el aumento en el consumo en restaurantes y establecimientos de comida rápida.

Asimismo, los servicios financieros y de seguros de Costa Rica avanzaron 6 %, apoyados en el crecimiento de tarjetas de crédito, transferencias electrónicas, depósitos bancarios y colocación de préstamos a hogares y empresas.

El comercio costarricense creció 3 %, impulsado por la venta de productos alimenticios, eléctricos y artículos de ferretería, mientras que la actividad de información y comunicación aumentó 3,3 % gracias al desarrollo de servicios digitales, consultoría informática y soluciones de ciberseguridad.

Aunque la actividad agropecuaria apenas creció 0,6 %, el resultado significó una recuperación frente a la contracción observada un año antes. Sin embargo, el café y el banano continuaron afectados por condiciones climáticas adversas que redujeron los rendimientos agrícolas, señala el BCCR.

Leonel Ibarra
Leonel Ibarra
Editor Digital Senior

Periodista salvadoreño con más de 20 años de experiencia en medios de cobertura regional. Especializado en temas de macroeconomía, política y negocios de la región centroamericana.

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