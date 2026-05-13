Manufactura y construcción impulsan crecimiento de 4,6% de economía de Costa Rica

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com
La economía de Costa Rica mantuvo un sólido desempeño durante marzo del 2026. El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) registró un crecimiento interanual de 4,6 %, impulsado principalmente por el dinamismo de la manufactura, la construcción y los servicios profesionales y administrativos, según datos divulgados por el Banco Central de Costa Rica (BCCR).
El resultado representó una aceleración de 0,2 puntos porcentuales respecto al mismo mes del 2025 y permitió que la producción nacional alcanzara un crecimiento promedio de 4,7 % durante el primer trimestre del año.
El informe del banco central detalló que las empresas del régimen definitivo crecieron 3,8 % y aportaron el 76,9 % de la variación total del indicador, mientras que los regímenes especiales, vinculados principalmente a zonas francas, avanzaron 5,3 % y contribuyeron con el restante 23,1 %.
La aceleración del régimen definitivo estuvo asociada a un mejor desempeño de la construcción pública y privada, el fortalecimiento de la actividad hotelera y de restaurantes, así como la recuperación del sector agrícola, especialmente en cultivos de ciclo corto como raíces, tubérculos, hortalizas y papa.
De acuerdo con el BCCR, más de la mitad del crecimiento de la producción nacional provino de tres actividades: manufactura, construcción y servicios profesionales y administrativos, que en conjunto explicaron el 51,5 % del incremento total de la economía en marzo.
La construcción fue uno de los sectores más dinámicos al crecer 11,4 % interanual. El avance estuvo impulsado por proyectos residenciales privados, particularmente edificios de apartamentos y viviendas dirigidas a segmentos de ingresos medios y altos, además de obras complementarias como piscinas y tapias.
En el ámbito público, destacaron proyectos de infraestructura vinculados al Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (PROERI), así como inversiones en carreteras, puentes, acueductos y obras relacionadas con energía eléctrica.
La industria manufacturera de Costa Rica, por su parte, aumentó 3,6 %, aunque mostró una desaceleración frente al fuerte crecimiento observado un año atrás. En las zonas francas, el menor dinamismo respondió a una moderación en la exportación de implementos médicos y a la salida de empresas manufactureras durante el 2025.
A pesar de ello, algunas ramas industriales mantuvieron resultados positivos, como la fabricación de productos de papel y alimentos. En el régimen definitivo sobresalió la producción de cajas de papel, pinturas, agroquímicos y láminas de aluminio.
El sector servicios también mostró un comportamiento favorable. La actividad hotelera y de restaurantes creció 5 %, impulsada por la demanda de alojamiento, especialmente en hoteles de playa, y por el aumento en el consumo en restaurantes y establecimientos de comida rápida.
Asimismo, los servicios financieros y de seguros de Costa Rica avanzaron 6 %, apoyados en el crecimiento de tarjetas de crédito, transferencias electrónicas, depósitos bancarios y colocación de préstamos a hogares y empresas.
El comercio costarricense creció 3 %, impulsado por la venta de productos alimenticios, eléctricos y artículos de ferretería, mientras que la actividad de información y comunicación aumentó 3,3 % gracias al desarrollo de servicios digitales, consultoría informática y soluciones de ciberseguridad.
Aunque la actividad agropecuaria apenas creció 0,6 %, el resultado significó una recuperación frente a la contracción observada un año antes. Sin embargo, el café y el banano continuaron afectados por condiciones climáticas adversas que redujeron los rendimientos agrícolas, señala el BCCR.