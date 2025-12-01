Impulsan el talento y la innovación de emprendedores guatemaltecos

Por revistaeyn.com

En el marco del Festival de las Flores 2025, Banco Industrial, en alianza con este importante evento cultural, realizó la premiación del concurso "Emprendedores que Florecen", una iniciativa que busca destacar el talento, la creatividad y el compromiso de los emprendedores que generan impacto positivo en sus comunidades.

El concurso, creado para identificar y promover proyectos innovadores que contribuyen al desarrollo social y económico de Guatemala, ofreció a los emprendedores la oportunidad de presentar propuestas que fortalecen las economías locales, impulsan la generación de empleo y fomentan la cohesión comunitaria.

"Desde Banco Industrial reiteramos nuestro compromiso de continuar impulsando iniciativas que promuevan el desarrollo integral del país y brinden oportunidades a emprendedores para transformar sus comunidades,” destacó Luis Villegas, subgerente de Emprendimiento de Fundación Bi.

Los proyectos inscritos fueron evaluados por un panel de expertos, quienes seleccionaron a los ganadores con base en tres criterios principales: relevancia, sostenibilidad y capacidad de transformación.

Los ganadores recibieron un capital semilla de diez mil quetzales (Q10,000) otorgado por Banco Industrial, además de acceso a un programa de acompañamiento especializado, que será brindado a través de Fundación Bi, diseñado para fortalecer sus capacidades y asegurar un impacto sostenible a largo plazo.