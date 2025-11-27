Por E&N Brand Lab para Inversiones Aliadas

Urbanworks, un proyecto desarrollado por Inversiones Aliadas, se posiciona como un coworking en Tegucigalpa diseñado para quienes buscan un espacio que motive, conecte e impulse su potencial. Más que un lugar para instalar una oficina, Urbanworks funciona como un punto de encuentro donde nacen ideas, se construyen proyectos y se generan oportunidades reales.

Situado en el segundo nivel de Plaza Criolla, boulevard Morazán, frente al edificio Villatoro, este espacio combina diseño moderno, comodidad y tecnología para ofrecer una experiencia de trabajo superior. Aquí, cada detalle está pensado para maximizar la concentración, la productividad y el crecimiento profesional.

UN COWORKING PENSADO PARA HACERTE AVANZAR

Urbanworks reúne todo lo que un profesional o emprendedor necesita para enfocarse en su éxito:

- Oficinas amuebladas listas para trabajar

- Internet de alta velocidad

- Energía eléctrica y aire acondicionado

- Generador eléctrico para continuidad total

- Parqueo seguro

- Salas de juntas equipadas

- Áreas comunes para comer, relajarse o socializar

- Control de acceso y limpieza diaria

- Mantenimiento profesional

Este coworking ofrece mucho más que servicios: ofrece comodidad, profesionalismo y un ambiente que impulsa tu rendimiento día tras día.

URBANWORKS: DONDE LAS IDEAS SE ENCUENTRAN Y LOS PROYECTOS DESPEGAN

Como proyecto de Inversiones Aliadas, Urbanworks fue creado pensando en quienes buscan un espacio que inspire, que conecte y que abra puertas. Aquí, los profesionales no solo trabajan: colaboran, crean, aprenden y forman parte de una comunidad en crecimiento.

Es el lugar ideal para quienes quieren rodearse de personas con visión, energía y ambición. Un entorno donde cada día puede convertirse en una nueva oportunidad.

CONOCE URBANWORKS Y EMPIEZA A TRABAJAR EN GRANDE

Urbanworks, un proyecto de Inversiones Aliadas: el coworking donde tu éxito encuentra su espacio en Tegucigalpa.