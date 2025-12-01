Honduras gira a la derecha: Asfura lidera un ajustado conteo y Libre queda relegado

Centroamérica & Mundo

El recuento preliminar de las elecciones hondureñas perfila un retorno conservador, con Nasry “Tito” Asfura en ligera ventaja sobre Salvador Nasralla. Aumenta la tensión en el cierre del proceso electoral.

Por revistaeyn.com/EFE Honduras enfrenta un escenario electoral altamente competitivo tras los primeros resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE), que colocan al candidato del Partido Nacional, Nasry “Tito” Asfura, en una estrecha ventaja frente a Salvador Nasralla, abanderado del Partido Liberal. El avance de ambos conservadores apunta a un posible retorno de la derecha al poder, rompiendo el ciclo iniciado por el gobierno de Xiomara Castro. Con el 44,23 % de las actas escrutadas, Asfura suma 597.184 votos (40,39 %), apenas por encima de los 579.626 sufragios (39,20 %) de Nasralla. En contraste, la candidata oficialista del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, queda relegada a un distante tercer lugar con 287.166 votos (19,42 %), lo que ha llevado a la dirigencia del partido a pedir cautela y mantener la “lucha” hasta el cierre total del conteo.

UNA NOCHE TENSA

El CNE demoró más de una hora en ofrecer los primeros datos preliminares, un retraso atribuido a fallos técnicos y que generó inquietud entre observadores internacionales presentes en la sala. La tensión aumentó cuando Asfura reclamó públicamente a la presidenta del organismo, Ana Paola Hall, que acelerara la entrega del informe.

“No sé qué está esperando. Salga y cumpla su deber. No tengamos a un país en tinieblas”, expresó con evidente molestia el candidato nacionalista. Pese a las demoras, la jornada electoral transcurrió sin incidentes graves. Se reportaron únicamente retrasos menores, algunas denuncias de obstáculos a observadores y urnas dañadas. La participación superó los 2,8 millones de votantes, un dato valorado como positivo por Washington, que aseguró seguir “muy de cerca” el proceso.

EL FACTOR TRUMP

La contienda estuvo marcada por un respaldo sorpresivo del presidente estadounidense Donald Trump a Asfura en la recta final de campaña. Trump pidió abiertamente votar por el aspirante nacionalista, al que consideró “el único verdadero amigo de la libertad en Honduras”, y prometió “mucho apoyo” para el país si este resultaba ganador. Incluso insinuó la posibilidad de colaborar con Honduras para “combatir a los narco-comunistas” y enfrentar al presidente venezolano Nicolás Maduro. El apoyo también incluyó la mención de un posible indulto para Juan Orlando Hernández, expresidente hondureño condenado por narcotráfico en Estados Unidos y miembro del mismo partido que Asfura.

NASRALLA CONFÍA EN REVERTIR EL RESULTADO

Mientras Asfura capitaliza su sorpresivo impulso, Salvador Nasralla mantiene un discurso de optimismo y asegura que aún puede revertir la tendencia para poner fin a 16 años de ausencia del Partido Liberal en la presidencia. Sin embargo, a diferencia de su rival, no cuenta con respaldo estadounidense.