PYMES hondureñas generan 7 de cada 10 empleos en el país

“En Honduras el 70 % del empleo lo generan las micro y pequeñas empresas, 7 de cada 10 empleos en el país es creado por empresas menores a 50 empleados en el territorio nacional”, dijo.

El oficial de Política Económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Alejandro Kaffati, indicó que el país 7 de cada 10 empleos son generados por este grupo de empresas.

Las Pequeñas y Medianas Empresas ( PYMES ) de Honduras se consolidan como empleadoras importantes de su país.

Sin embargo, se hizo el matiz que aún persiste la necesidad de buscar fuera del país una mejor oportunidad, ya que los salarios no son suficientes para cubrir gastos de vida.

El líder de Cohep insistió que uno de los grandes retos que tiene el siguiente gobierno es precisamente poder mejorar el clima para hacer inversiones y generar empleo de calidad.

El 34,28 % de los propietarios de Pymes encuestados señalaron que la generación de empleo debe ser la principal prioridad del próximo gobierno, seguida por el combate a la corrupción (28,77%) y la atracción de inversión extranjera (13,50%), respectivamente.

Estos resultados son del tercer Barómetro Electoral elaborado por el Consejo, donde las Pymes consideraron importantes las próximas elecciones generales para el futuro del sector privado.

De 1.126 empresarios que dirigen las Pymes encuestadas, el 81,88 % equivalente a 922 respondieron de esta forma el cuestionario, mientras que el 74,25 % teme que este proceso que tendrá lugar el próximo 30 de noviembre provoque inestabilidad económica o política que afecte a su negocio.