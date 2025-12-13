Centroamérica & Mundo

Lo que debe saber de la variante K de influenza A H3N2

Se caracteriza por una mayor capacidad de transmisión en comparación con otros subtipos estacionales, aunque no se ha asociado con una mayor letalidad.

Por revisteyn.com El virus de influenza A H3N2 subtipo K, conocido como 'supergripa', es una variante que ha circulado recientemente en Europa y Estados Unidos. Se caracteriza por una mayor capacidad de transmisión en comparación con otros subtipos estacionales, aunque no se ha asociado con una mayor letalidad. Sus síntomas son fiebre, tos seca, dolores musculares, escalofríos y malestares gastrointestinales. Las autoridades sanitarias de diversos países han señalado que los casos detectados responden al tratamiento antiviral y que las vacunas estacionales ofrecen protección frente a esta variante.

Entre las recomendaciones, piden evitar acudir a trabajos o escuelas ante la presencia de síntomas, uso de mascarilla, mantener distancia física, lavado frecuente de manos, evitar aglomeraciones y preferir ambientes ventilados. El 4 de diciembre del 2025, la Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) informó a través de su alerta epidemiológica que, en los últimos meses, la circulación del virus A(H3N2) subclado K (J.2.4.1) ha aumentado rápidamente en Europa y en varios países del este de Asia

MÉXICO CONFIRMA PRIMER CASO H3N2