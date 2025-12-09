Corporación Lady Lee: una década de crecimiento, impacto y liderazgo regional

Por E&N Brand Lab

Celebrar 10 años en un país no es solo un dato en el calendario empresarial: es la prueba tangible de una relación que crece, se fortalece y genera valor compartido.

Para Corporación Lady Lee, uno de los grupos corporativos más importantes y trascendentes de la región, esta década en Costa Rica representa crecimiento, consolidación y un compromiso renovado con el desarrollo económico y social del país.

Con 54 años de historia empresarial —y presencia activa en Honduras, Costa Rica, España y próximamente República Dominicana— Lady Lee ha construido un portafolio multisectorial sólido que abarca retail, bienes raíces, entretenimiento, alimentos, servicios y hospitalidad. Su operación regional genera más de 3,500 empleos directos y 15,000 indirectos, convirtiéndola en un motor clave para el desarrollo del ecosistema económico centroamericano.

UNA HISTORIA DE ÉXITO QUE SIGUE CRECIENDO

El inicio de operaciones en Costa Rica llegó con la apertura de City Mall Alajuela, hoy consolidado como el centro comercial con mayor tráfico del país. En 2025, alcanza una ocupación del 98.5%, reflejo de una oferta comercial robusta, una gestión eficiente y una propuesta que ha conectado profundamente con los consumidores costarricenses.

Además, City Mall ocupa la posición número uno en el Top of Mind del país, según un estudio de la firma CID Gallup, reafirmando su liderazgo dentro del sector retail y su relevancia en la vida cotidiana de los costarricenses.

HOSPITALIDAD DE CLASE MUNDIAL

Dentro de su división de hospitalidad, Corporación Lady Lee también celebra los logros del Hotel Hilton Garden Inn Aeropuerto City Mall, hoy uno de los preferidos por turistas, viajeros corporativos y organizadores de eventos.

Su diseño —que combina accesibilidad, comodidad y salones especializados para actividades empresariales— le permitió obtener en 2025 la categoría 5 estrellas del Instituto Costarricense de Turismo (ICT). Además, representa un hito histórico: es el hotel Hilton número 1000 en el mundo.

SEIS DIVISIONES, UNA VISIÓN REGIONAL

El crecimiento de Corporación Lady Lee se sustenta en un portafolio diversificado de marcas y servicios, organizado en seis divisiones estratégicas:

- Retail: Tiendas Lady Lee, Credi Lee, Price Home, Nova Market

- Inmobiliaria: City Mall, Mall Megaplaza, Novaplaza, Ventu Plaza

- Entretenimiento: City Games, Megacinemas

- Alimentos: Wendy’s, Cafetini, Papa Johns

- Servicios: Venture X, Workout Anytime, Evolution, LL 360

- Hospitalidad: Hilton Garden Inn, AC Marriott

Cada una de estas divisiones refleja una visión empresarial enfocada en crecimiento sostenible, innovación continua y calidad de experiencia para el cliente.

COMPROMISO SOCIAL COMO PARTE DEL ADN

Más allá de su impacto económico, Corporación Lady Lee celebra también una década de trabajo social en Costa Rica a través de Fundación Lady Lee, su brazo social oficial desde 2011.

Con pilares centrados en niñez, educación y salud, la Fundación ha colaborado con instituciones como Fundeso, Hogar Siembra y diversas asociaciones locales. Para 2025 y 2026, ya se encuentran en desarrollo proyectos junto a Fundación Pro-Unidad de Cuidados Paliativos y Obras del Espíritu Santo.

Este compromiso social —que inició desde la fundación del grupo en 1971— reafirma que la corporación no solo opera en Costa Rica, sino que forma parte activa de su tejido social.

Los primeros 10 años de Corporación Lady Lee en Costa Rica han sentado las bases de una relación estratégica marcada por crecimiento, liderazgo, empleo e impacto social. Su presencia en el país confirma una visión empresarial que mira hacia adelante: expansión sostenible, innovación comercial y un firme compromiso con el desarrollo social.

Porque celebrar una década es importante; pero construir las próximas diez... es lo verdaderamente trascendente.