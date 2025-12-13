El acuerdo de Netflix con Warner Bros enfrenta escepticismo

Por revistaeyn.com
Netflix afirma que debe adquirir Warner Bros Discovery para competir con YouTube, pero los expertos en antimonopolio dudan que los reguladores acepten ese argumento.
La adquisición de US$72.000 millones por parte del gigante del streaming sobre los estudios de Warner Bros Discovery y HBO Max será objeto de escrutinio por parte de reguladores estadounidenses e internacionales, dada su escala y los 428 millones de suscriptores combinados.
Netflix insiste en que el acuerdo es necesario para desafiar a YouTube de Alphabet, que la firma de análisis de medios Nielsen considera el distribuidor de televisión más visto de Estados Unidos. Pero los abogados afirman que es poco probable que el Departamento de Justicia vea Netflix y YouTube como rivales intercambiables, dado su contenido, audiencias y modelos de negocio diferentes, reporta Reuters.
"Netflix intenta decir que compite con YouTube porque la gente solo ve una cierta cantidad de contenido al día", dijo Abiel García, socio antimonopolio en Kesselman Brantly Stockinger. "Ese argumento finalmente fracasa."
Netflix gasta miles de millones de dólares en películas y series originales guionizadas como "Stranger Things" y "KPop Demon Hunters". Frecuentemente domina el ranking de Nielsen de las series originales más reproducidas, representando ocho de las diez primeras series originales en un ranking reciente.
Los suscriptores pagan entre US$7,99 y US$24,99 dólares mensuales, mientras que los anuncios siguen siendo una fuente de ingresos pequeña pero en crecimiento.
YouTube, en cambio, prospera gracias a contenido generado por usuarios y publicidad basada en vídeos musicales, tutoriales y influencers. Tiene más tiempo de visualización que Netflix o la televisión tradicional, impulsada por creadores como MrBeast, con más de 450 millones de suscriptores, grandes artistas y éxitos infantiles como Cocomelon.
En octubre, YouTube concentró el 12,9% del tiempo de visualización en streaming, frente al 9% proyectado para Netflix una vez que se combine con HBO Max tras la fusión.
Es poco probable que el Departamento de Justicia (DOJ) considere que esos videos son un sustituto de las series y películas de Netflix, según expertos.
“Netflix tendrá dificultades para argumentar que YouTube es intercambiable con el tipo de contenido que ofrecen HBO Max y Netflix”, dijo Robin Crauthers, socia de McCarter & English y exabogada antimonopolio del DOJ.
Aunque las empresas suelen intentar defender sus fusiones señalando la competencia de un universo amplio de actores establecidos y emergentes, los reguladores antimonopolio tienen experiencia identificando cómo las fusiones pueden sofocar la competencia en submercados específicos.
Debido a recientes reformas en el proceso de aprobación de fusiones, Netflix tendrá que entregar antes una mayor cantidad de análisis internos de competencia, señaló Shaoul Sussman, exabogado antimonopolio de la Comisión Federal de Comercio (FTC)