El acuerdo de Netflix con Warner Bros enfrenta escepticismo

La adquisición de US$72.000 millones por parte del gigante del streaming sobre los estudios de Warner Bros Discovery y HBO Max será objeto de escrutinio por parte de reguladores estadounidenses e internacionales, dada su escala y los 428 millones de suscriptores combinados.

Netflix insiste en que el acuerdo es necesario para desafiar a YouTube de Alphabet, que la firma de análisis de medios Nielsen considera el distribuidor de televisión más visto de Estados Unidos. Pero los abogados afirman que es poco probable que el Departamento de Justicia vea Netflix y YouTube como rivales intercambiables, dado su contenido, audiencias y modelos de negocio diferentes, reporta Reuters. "Netflix intenta decir que compite con YouTube porque la gente solo ve una cierta cantidad de contenido al día", dijo Abiel García, socio antimonopolio en Kesselman Brantly Stockinger. "Ese argumento finalmente fracasa." Netflix gasta miles de millones de dólares en películas y series originales guionizadas como "Stranger Things" y "KPop Demon Hunters". Frecuentemente domina el ranking de Nielsen de las series originales más reproducidas, representando ocho de las diez primeras series originales en un ranking reciente. Los suscriptores pagan entre US$7,99 y US$24,99 dólares mensuales, mientras que los anuncios siguen siendo una fuente de ingresos pequeña pero en crecimiento. YouTube, en cambio, prospera gracias a contenido generado por usuarios y publicidad basada en vídeos musicales, tutoriales y influencers. Tiene más tiempo de visualización que Netflix o la televisión tradicional, impulsada por creadores como MrBeast, con más de 450 millones de suscriptores, grandes artistas y éxitos infantiles como Cocomelon.