Más de 150.000 créditos impulsan el financiamiento digital en Guatemala

Por revistaeyn.com

Yevo, la plataforma de financiamiento digital que facilita el acceso al crédito a miles de guatemaltecos sin historial bancario, continúa consolidando su crecimiento en el país. Desde su lanzamiento en julio de 2024, la fintech ha alcanzado más de 100.000 clientes activos, registrando un crecimiento del 285% en menos de dos años.

Entre julio de 2024 y enero de 2026, Yevo ha colocado más de 150.000 créditos, tanto nuevos como recurrentes, reflejando una alta adopción del modelo y la confianza de los usuarios que continúan utilizando la plataforma para nuevas necesidades de financiamiento.

El perfil del usuario de Yevo en Guatemala abarca personas entre 18 y 65 años, con mayor concentración en el segmento de 24 a 35 años, tanto de áreas urbanas como rurales. Se trata, en su mayoría, de guatemaltecos que no cuentan con tarjeta de crédito ni acceso a la banca tradicional, y que requieren financiamiento inmediato para adquirir bienes esenciales.

Uno de los datos más relevantes es que el 40% de los usuarios accede a crédito por primera vez a través de Yevo, posicionando a la plataforma como una puerta de entrada al sistema financiero formal.

“En Yevo creemos que el acceso al crédito no debe ser un privilegio. Somos la primera oportunidad para miles de personas a quienes históricamente se les ha dicho que no. Nuestro modelo parte de la confianza y de entender la realidad económica de los guatemaltecos”, afirmó Claudia Santos, gerente de Mercadeo de Yevo.

Actualmente, Yevo ofrece financiamientos que van desde Q800 hasta Q12.000 con plazos de pago de hasta 48 cuotas, siendo el esquema quincenal a seis meses el más utilizado. El 100% de los clientes puede personalizar cómo, cuándo y cuánto pagar, gracias a un análisis individual de cada perfil.

En términos de agilidad, la plataforma aprueba el 90% de las solicitudes en un tiempo máximo de 10 minutos, con respuesta el mismo día, utilizando una matriz de evaluación interna que permite otorgar crédito incluso a personas sin récord crediticio.

Los principales productos financiados son teléfonos celulares, tanto Android como iPhone. La compañía ha identificado una tendencia clara; los usuarios mejoran su nivel de compra, ya que pueden utilizar el dinero que tenían destinado a un equipo básico como enganche para acceder a un dispositivo de mayor gama. Además, los clientes con buen historial pueden optar por crédito 100% en efectivo.

“No solo financiamos tecnología, financiamos oportunidades. Cuando una persona cumple con su primer crédito, abre la puerta a nuevas posibilidades: efectivo, nuevos productos y una relación financiera a largo plazo”, agregó Raúl Góchez, gerente General de Yevo.

Yevo opera actualmente en más de 2.000 puntos de venta de celulares en todo el país, con presencia en todos los departamentos, y alianzas estratégicas con marcas y comercios como Samsung, Tecnofácil, Kioscos Max, iStore y iShop. Para 2026, la compañía prevé fortalecer su presencia en el interior del país y ampliar su red de aliados.

Entre sus metas para este año, Yevo proyecta sumar 80.000 clientes nuevos en 12 meses y colocar 100.000 créditos adicionales, además del lanzamiento de Yevo+, dirigido a clientes con buen récord de pago, y Yevo Cash, enfocado en ofrecer crédito en efectivo a nuevos usuarios.

Con protocolos avanzados de cifrado y protección de datos, procesos 100% digitales y un requisito único (DPI), Yevo continúa rompiendo paradigmas de la banca tradicional y contribuyendo activamente a la inclusión financiera, el acceso a tecnología y la reducción de brechas económicas en Guatemala.