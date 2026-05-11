Toyota espera un impacto de US$4.300 millones por efectos de la guerra con Irán

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El mayor fabricante de automóviles del mundo reportó una caída de casi el 50 % en sus ganancias trimestrales y señaló que espera que su beneficio anual disminuya en una quinta parte en el año fiscal que recién comienza.

Por revistaeyn.com La japonesa Toyota espera que los efectos de la guerra con Irán le cuesten alrededor de US$4.300 millones durante este año fiscal, en una de las advertencias más significativas hasta ahora por parte de una empresa global sobre el impacto más amplio del conflicto.

El mayor fabricante de automóviles del mundo reportó una caída de casi el 50 % en sus ganancias trimestrales y señaló que espera que su beneficio anual disminuya en una quinta parte en el año fiscal que recién comienza, ya que el aumento de costos derivado de la guerra supera el incremento en la demanda de vehículos híbridos. La mayor parte del impacto de 670.000 millones de yenes (US$4,300 millones) provendrá del aumento en los costos de materiales, mientras que el resto se deberá a retrasos en las entregas y menores volúmenes de ventas, explicó Takanori Azuma, director del grupo contable de Toyota, durante una conferencia.