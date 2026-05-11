Toyota espera un impacto de US$4.300 millones por efectos de la guerra con Irán

Por revistaeyn.com
La japonesa Toyota espera que los efectos de la guerra con Irán le cuesten alrededor de US$4.300 millones durante este año fiscal, en una de las advertencias más significativas hasta ahora por parte de una empresa global sobre el impacto más amplio del conflicto.
El mayor fabricante de automóviles del mundo reportó una caída de casi el 50 % en sus ganancias trimestrales y señaló que espera que su beneficio anual disminuya en una quinta parte en el año fiscal que recién comienza, ya que el aumento de costos derivado de la guerra supera el incremento en la demanda de vehículos híbridos.
La mayor parte del impacto de 670.000 millones de yenes (US$4,300 millones) provendrá del aumento en los costos de materiales, mientras que el resto se deberá a retrasos en las entregas y menores volúmenes de ventas, explicó Takanori Azuma, director del grupo contable de Toyota, durante una conferencia.
El impacto de la guerra con Irán se siente en aspectos como “los costos de combustible, los gastos de transporte y el costo de la pintura y otros materiales utilizados en las plantas de ensamblaje de vehículos”, dijo Azuma.
Toyota indicó que las ventas de híbridos superarán por primera vez los 5 millones de vehículos este año. Los resultados generales de la compañía reflejan el impacto desigual de la guerra con Irán: los mayores precios de la energía están impulsando a los consumidores hacia autos de bajo consumo de combustible, aunque eso no es suficiente para compensar las presiones de costos subyacentes.
Las estimaciones de Toyota superaron las presentadas hasta ahora por muchas grandes empresas, incluidas aerolíneas. A diferencia de muchas compañías, el fabricante japonés enfrenta además una carga adicional, ya que se comprometió a absorber parte de los incrementos de costos que afectan a sus proveedores del grupo.
Con información de Reuters