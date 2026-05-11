Irán exige control sobre Ormuz y reparaciones de guerra; Trump: “Totalmente inaceptable"

Por: Revistaeyn.com - Agencias
La posibilidad de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán volvió a deteriorarse este lunes luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, calificara como “totalmente inaceptable” la respuesta iraní a la propuesta de paz impulsada por Washington para poner fin a la guerra en el Golfo Pérsico.
En concreto, a través de Truth Social, el presidente escribió: "Acabo de leer la respuesta de los llamados ‘representantes’ de Irán. No me gusta, ¡TOTALMENTE INACEPTABLE!.
El rechazo de la Casa Blanca no solo complica cualquier horizonte cercano de desescalada militar: también reintroduce un factor de tensión directa sobre el mercado energético global, especialmente por el futuro del estrecho de Ormuz, el corredor marítimo por donde circula cerca de una quinta parte del petróleo mundial.
Según medios iraníes y reportes de Reuters, la contrapropuesta enviada por Teherán incluyó una serie de exigencias que, para Washington, cruzan su línea roja.
Entre ellas, el levantamiento completo de las sanciones económicas estadounidenses, el desbloqueo de activos iraníes congelados en terceros países y el fin del bloqueo naval impuesto por Estados Unidos sobre puertos iraníes.
La propuesta también incorporó un elemento especialmente sensible para Washington y sus aliados: que Irán conserve el manejo del estrecho de Ormuz bajo determinados “compromisos” aún no especificados públicamente.
Teherán, además, pidió reparaciones económicas por daños de guerra y garantías de que no habrá nuevos ataques estadounidenses. Otra de las cláusulas incluyó un alto el fuego en Líbano, una línea estratégica clave para Irán por su vínculo con Hezbollah.
El portavoz de la cancillería iraní, Ismail Bagaei, defendió la propuesta y afirmó que las demandas de Teherán son “razonables y responsables”. Según dijo, Irán únicamente busca “garantizar una navegación segura” en Ormuz y proteger sus derechos soberanos. También acusó a Estados Unidos de mantener posiciones influenciadas por Israel.
Desde Washington
Sin embargo, del lado estadounidense el problema central sigue siendo el programa nuclear iraní. De acuerdo con Reuters y otros reportes internacionales, la propuesta original de Washington contemplaba restricciones de largo plazo al enriquecimiento de uranio, la reducción o transferencia de las reservas iraníes de uranio altamente enriquecido y limitaciones sobre infraestructura nuclear.
Irán rechazó desmontar instalaciones nucleares y planteó condiciones mucho más limitadas sobre su capacidad de enriquecimiento. Las diferencias entre ambas posiciones dejaron prácticamente paralizadas las negociaciones indirectas mediadas por Pakistán.
Trump insistió en una entrevista divulgada este domingo por el programa Full Measure, aunque grabada durante la semana, en que Irán ha sido "derrotado" pero "eso no significa que estén acabados", y amenazó con atacar más "objetivos".
El impacto inmediato ya se reflejó en el mercado petrolero. Tras el rechazo de Trump, el Brent subió hasta US$103,99 por barril y el WTI avanzó a US$97,66 ante el temor de que continúen las interrupciones en el tránsito marítimo por Ormuz.
Reuters reportó además que el conflicto ya habría eliminado cerca de 1.000 millones de barriles de suministro durante los últimos dos meses, citando declaraciones del CEO de Saudi Aramco.
En ese mismo sentido, el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, afirmó que.el volumen del suministro de petróleo perdido por la guerra alcanza los 14 millones de barriles diarios. "La cantidad de petróleo que perdemos a día de hoy en esta crisis energética es mayor que en todas las crisis energéticas que se han presentado en la historia", subrayó Birol en rueda de prensa en Viena.
Esos 14 millones de barriles diario equivalen a cerca del 13,5 % del consumo total global medio que la AIE estima para este año.
En paralelo, Bloomberg coincidió en que la prolongación de la guerra está agotando las reservas mundiales de petróleo a un ritmo inusualmente acelerado. La agencia sostiene que la combinación de bloqueos marítimos, reducción de exportaciones iraníes y encarecimiento del transporte energético está llevando al sistema global de reservas a niveles de presión no vistos en años.
El deterioro de las negociaciones también comienza a trasladarse a los mercados financieros. Reuters informó que los futuros bursátiles estadounidenses y canadienses operaban con cautela este lunes, mientras inversores evalúan el riesgo de una guerra más larga, energía más cara y nuevas presiones inflacionarias globales.