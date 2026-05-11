Irán exige control sobre Ormuz y reparaciones de guerra; Trump: “Totalmente inaceptable"

Por: Revistaeyn.com - Agencias

La posibilidad de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán volvió a deteriorarse este lunes luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, calificara como “totalmente inaceptable” la respuesta iraní a la propuesta de paz impulsada por Washington para poner fin a la guerra en el Golfo Pérsico.

En concreto, a través de Truth Social, el presidente escribió: "Acabo de leer la respuesta de los llamados ‘representantes’ de Irán. No me gusta, ¡TOTALMENTE INACEPTABLE!.

El rechazo de la Casa Blanca no solo complica cualquier horizonte cercano de desescalada militar: también reintroduce un factor de tensión directa sobre el mercado energético global, especialmente por el futuro del estrecho de Ormuz, el corredor marítimo por donde circula cerca de una quinta parte del petróleo mundial.

Según medios iraníes y reportes de Reuters, la contrapropuesta enviada por Teherán incluyó una serie de exigencias que, para Washington, cruzan su línea roja.

Entre ellas, el levantamiento completo de las sanciones económicas estadounidenses, el desbloqueo de activos iraníes congelados en terceros países y el fin del bloqueo naval impuesto por Estados Unidos sobre puertos iraníes.

La propuesta también incorporó un elemento especialmente sensible para Washington y sus aliados: que Irán conserve el manejo del estrecho de Ormuz bajo determinados “compromisos” aún no especificados públicamente.

Teherán, además, pidió reparaciones económicas por daños de guerra y garantías de que no habrá nuevos ataques estadounidenses. Otra de las cláusulas incluyó un alto el fuego en Líbano, una línea estratégica clave para Irán por su vínculo con Hezbollah.

El portavoz de la cancillería iraní, Ismail Bagaei, defendió la propuesta y afirmó que las demandas de Teherán son “razonables y responsables”. Según dijo, Irán únicamente busca “garantizar una navegación segura” en Ormuz y proteger sus derechos soberanos. También acusó a Estados Unidos de mantener posiciones influenciadas por Israel.