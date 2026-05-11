Finanzas

Centroamérica entra en una nueva era bancaria: quiénes lideran el negocio en 2026

La banca regional cerró 2025 con crecimiento en activos, depósitos y utilidades, impulsada por consumo, digitalización y expansión empresarial. Pero 2026 abre un escenario más desafiante: inflación, petróleo caro y tensiones geopolíticas pondrán a prueba la resiliencia financiera de Centroamérica.

Por: Revistaeyn.com La banca centroamericana llega a 2026 fortalecida, rentable y con balances en expansión. Pero también entra en una etapa donde el entorno internacional podría redefinir el ritmo de crecimiento del negocio financiero regional. La nueva edición del Ranking de Bancos Centroamérica 2026 de Revista Estrategia & Negocios —la investigación financiera más completa y exclusiva publicada en la región— retrata una industria que aprovechó el dinamismo económico de 2025 para consolidar márgenes, expandir crédito y capturar nuevos clientes, especialmente a través de la digitalización y el consumo. Los números muestran un sistema financiero que todavía opera con impulso positivo: * Los activos bancarios regionales crecieron 9%, hasta US$235.657 millones. * Los depósitos avanzaron 10,3%, alcanzando US$171.713 millones. * La cartera de créditos subió 7,1%, hasta US$139.784 millones. Las utilidades bancarias mantuvieron una trayectoria sólida, apoyadas por menores costos financieros y mayor dinamismo crediticio.

Radiografía de los líderes

El informe identifica además a los grandes protagonistas del nuevo ciclo bancario regional: Guatemala, Costa Rica y Honduras concentran alrededor del 83,5% de los activos financieros de Centroamérica y dominan el liderazgo del ranking. En la cima aparece nuevamente Banco Industrial, de Guatemala, que consolida su posición como el mayor banco de Centroamérica con US$24.098 millones en activos y un crecimiento anual de 15,4%.

La banca guatemalteca confirma además su momento expansivo: Banrural escaló hasta la segunda posición regional con US$18.672 millones en activos, desplazando al histórico gigante costarricense Banco Nacional, que ahora ocupa el tercer lugar regional con US$17.267 millones. Costa Rica mantiene un peso determinante dentro del sistema financiero regional. Banco de Costa Rica y BAC San José se ubican cómodamente dentro del top cinco, mientras Banco Popular y de Desarrollo Comunal continúa entre los actores de mayor tamaño de Centroamérica. Honduras, por su parte, logra posicionar tres bancos dentro del top 10 regional: Ficohsa, Atlántida y Banco de Occidente, confirmando el fortalecimiento de su sistema financiero incluso en un entorno de desaceleración crediticia. Pero el Ranking Bancario E&N 2026 no solo ordena cifras. La investigación también revela las fuerzas que están transformando el negocio financiero regional.

Tendencias y prospectiva

El crédito de consumo continúa siendo uno de los principales motores de crecimiento de la banca. Fitch Ratings identifica que las entidades financieras han aprovechado el auge del gasto de los hogares y la digitalización gradual de los servicios para mejorar rentabilidad y acelerar colocaciones de mayor margen. Al mismo tiempo, nuevas áreas de negocio comienzan a ganar relevancia estratégica: * Financiamiento pyme vinculado al nearshoring, * Proyectos de infraestructura, * Banca verde y transición energética, y * Servicios digitales de pagos y transferencias inmediatas. El Salvador emerge como uno de los casos más dinámicos del año. La banca salvadoreña registró récords históricos en crédito empresarial y una aceleración explosiva de las transferencias interbancarias digitales, que crecieron más de 114% interanual. Sin embargo, detrás de los balances positivos, el informe también identifica los riesgos que comienzan a tensionar el panorama de 2026.

La incertidumbre geopolítica derivada de las tensiones en Oriente Medio, el encarecimiento del petróleo y la amenaza de nuevas presiones inflacionarias aparecen como los principales factores de riesgo para la región. Las agencias calificadoras advierten que un ciclo prolongado de volatilidad internacional podría impactar el costo del financiamiento externo, la estabilidad cambiaria, las remesas familiares, y la capacidad de pago de hogares y empresas.