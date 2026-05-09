Presidente de Guatemala busca fortalecer seguridad y comercio con Honduras y Chile

Centroamérica & Mundo

La agenda del mandatario incluyó diálogos con el presidente de Chile, José Antonio Kast, y el subsecretario de Estado de EE.UU., Christopher Landau, antes de asistir a la ceremonia oficial de traspaso de mando.

Por Agencia EFE El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, sostuvo una serie de encuentros bilaterales en San José para fortalecer la cooperación con Costa Rica en seguridad, comercio y migración, en el marco de la investidura de la nueva mandataria costarricense, Laura Fernández. Arévalo se reunió con su homólogo de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura, para "abordar los desafíos de seguridad y ambiente, así como las grandes oportunidades de comercio y turismo", según indicó en sus redes sociales.

"Nuestros países comparten historia, cultura y una gran amistad. Seguimos con el trabajo conjunto por el bienestar de nuestros pueblos", afirmó Arévalo de León. La agenda del mandatario incluyó diálogos con el presidente de Chile, José Antonio Kast, y el subsecretario de Estado de EE.UU., Christopher Landau, antes de asistir a la ceremonia oficial de traspaso de mando. En estos encuentros, Arévalo enfatizó la necesidad de una unidad regional basada en la justicia y la democracia, de acuerdo con la información oficial. A la nueva presidenta de Costa Rica, con quien se reunió la víspera, Arévalo de León reiteró su apoyo y encomendó la tarea compartida de velar por la institucionalidad en la región.