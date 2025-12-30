Disciplina financiera: clave para el éxito del emprendedor

“Muchos emprendedores se enfocan en vender, pero olvidan que un negocio sano también requiere disciplina financiera. Tener claridad sobre las obligaciones económicas, establecer prioridades y contar con una estrategia para enfrentarlas es tan importante como atraer clientes”, afirma Jonnathan González, de la Universidad San Marcos (USAM).

Según expertos en administración financiera y desarrollo empresarial, una de las principales causas de fracaso en emprendimientos jóvenes es la falta de planificación económica y el desorden en el manejo de las finanzas.

Al iniciar un emprendimiento se subestima la importancia de cumplir de forma ordenada con sus obligaciones económicas, lo que puede afectar la sostenibilidad del proyecto a mediano y largo plazo.

En la etapa inicial de un emprendimiento, es común que las tareas operativas y comerciales consuman gran parte del tiempo y la energía, sin embargo, atender de forma adecuada los compromisos económicos es fundamental para evitar sanciones, mantener buenas relaciones con proveedores y construir una reputación confiable.

A continuación, se presentan cinco recomendaciones prácticas para que los emprendedores gestionen sus obligaciones financieras de manera responsable y sostenible.

1.Formalizar el negocio desde el inicio: registrarse ante el Ministerio de Hacienda y otras entidades, no solo es una obligación legal, sino que también permite acceder a créditos, programas de apoyo y oportunidades comerciales.

2.Llevar un control financiero riguroso: registre todos los ingresos y gastos, aunque sean pequeños. Utilice herramientas de contabilidad básicas o aplicaciones diseñadas para emprendedores.

3.Separe las finanzas personales de las del negocio: abrir una cuenta bancaria exclusiva para el emprendimiento evita confusiones y mejora la organización.

4.Priorizar pagos esenciales: cumplir a tiempo con proveedores, servicios básicos, seguridad social y obligaciones fiscales. Esto protege la reputación del negocio y evita sanciones.

5.Buscar asesoría y acompañamiento: existen programas gratuitos y subsidios de instituciones públicas, universidades y cámaras empresariales que brindan capacitación y guía financiera.

“Responder a las obligaciones económicas no significa solo pagar facturas, se trata de construir una base sólida para el negocio, que permita crecer con orden y acceder a nuevas oportunidades sin poner en riesgo la estabilidad del emprendimiento”, finalizó González de la USAM.

Cumplir con las obligaciones económicas desde el inicio del emprendimiento no es solo un acto de responsabilidad, sino una estrategia clave para generar confianza, acceder a financiamiento y construir un negocio sostenible en el tiempo.