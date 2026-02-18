Inteligencia E&N

McKinsey: 7 de cada 10 grandes fusiones y adquisiciones en 2025 fueron en América

McKinsey & Company reporta que diez de los 20 mayores acuerdos del mundo se dieron en los sectores de tecnología, medios y telecomunicaciones, que incluían televisión en streaming, redes sociales, ciberseguridad e inteligencia artificial.

  • McKinsey: 7 de cada 10 grandes fusiones y adquisiciones en 2025 fueron en América

    Tras una desaceleración momentánea en la negociación a principios de 2025, la actividad global de fusiones y adquisiciones asumió rápidamente una escala grandiosa, generando grandes ganancias durante el año, con el impulso continuo. Foto de iStock
2026-02-18

Por revistaeyn.com

Las fusiones y compras de empresas retomaron la senda del crecimiento, y especialmente, en el continente americano aportaron más de la mitad del valor total del mercado global. La actividad creció un 64 % hasta los US$2,9 billones en 2025, superando en un 50 % el promedio de los últimos diez años, de acuerdo con un estudio de McKinsey & Company.

Pese a la incertidumbre, las operaciones se impulsaron por una economía sólida en Estados Unidos, tasas de interés bajando, índices bursátiles subiendo, ganancias corporativas fuertes y recortes fiscales.

Encuesta: CEO bajan confianza en la economía, pero apuestan por la IA y transformación

Geográficamente hablando, alrededor del 70 % de los grandes acuerdos tenían objetivos con base en América, mientras que cerca de un 20 % se concentró en Europa, Oriente Medio y África y alrededor del 10 % en Asia-Pacífico. En general, el mercado global de fusiones y adquisiciones retomó el impulso, con un crecimiento del 43 % al cierre de 2025 alcanzando los US$4,7 billones.

La mayoría de los mayores acuerdos del mundo en 2025 (42 de 60) implicaron objetivos en América, con nueve que superaron los US$30.000 millones. Tanto las corporaciones como los inversores financieros prosperaron, con un aumento del valor de los acuerdos liderados por las empresas hasta alcanzar los US$2,1 billones.

McKinsey & Company reporta que diez de los 20 mayores acuerdos del mundo se dieron en los sectores de tecnología, medios y telecomunicaciones, que incluían televisión en streaming, redes sociales, ciberseguridad e inteligencia artificial (incluyendo centros de datos, telecomunicaciones y satélites).

Goldman Sachs desvela quién sobrevivirá a la IA y quién no

"Varios factores están impulsando el tamaño de las operaciones, incluyendo valoraciones tecnológicas más altas, acuerdos de consolidación más grandes y las exigencias de entrar en nuevas geografías a gran escala. Muchos altos cargos, incluso en grandes empresas, se sienten obligados a buscar la consolidación para reforzar posiciones competitivas y encontrar ahorros en mercados de bajo crecimiento", apunta el informe.

Se esperan más grandes acuerdos en 2026, por la continua expansión geográfica, una perspectiva macroeconómica más prometedora y un aumento de la actividad en el crédito privado.

Por su parte, la inteligencia artificial generativa ya no es solo teórica en fusiones y adquisiciones. Cada vez es más común su uso para identificar objetivos, acelerar la debida diligencia, identificar riesgos y mejorar la planificación y ejecución de la integración.

"En un mercado de fusiones y adquisiciones 2025-2026 apuntando al alza, la IA será cada vez más utilizada para conectar datos internos y externos, automatizando procesos y aprendiendo de cada operación", agrega el informe.

Leonel Ibarra
Leonel Ibarra
Editor Digital Senior

Periodista salvadoreño con más de 20 años de experiencia en medios de cobertura regional. Especializado en temas de macroeconomía, política y negocios de la región centroamericana.

Tecnología
|
Inteligencia artificial
|
Empresas
|
Negocios
|
Ciberseguridad
|
Telecomunicaciones
|
Fusiones y Adquisiciones
|
Estados Unidos
|
América
|

12 ejemplares al año por $75

SUSCRIBIRSE