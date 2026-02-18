Inteligencia E&N

McKinsey: 7 de cada 10 grandes fusiones y adquisiciones en 2025 fueron en América

McKinsey & Company reporta que diez de los 20 mayores acuerdos del mundo se dieron en los sectores de tecnología, medios y telecomunicaciones, que incluían televisión en streaming, redes sociales, ciberseguridad e inteligencia artificial.

Por revistaeyn.com Las fusiones y compras de empresas retomaron la senda del crecimiento, y especialmente, en el continente americano aportaron más de la mitad del valor total del mercado global. La actividad creció un 64 % hasta los US$2,9 billones en 2025, superando en un 50 % el promedio de los últimos diez años, de acuerdo con un estudio de McKinsey & Company. Pese a la incertidumbre, las operaciones se impulsaron por una economía sólida en Estados Unidos, tasas de interés bajando, índices bursátiles subiendo, ganancias corporativas fuertes y recortes fiscales.

Geográficamente hablando, alrededor del 70 % de los grandes acuerdos tenían objetivos con base en América, mientras que cerca de un 20 % se concentró en Europa, Oriente Medio y África y alrededor del 10 % en Asia-Pacífico. En general, el mercado global de fusiones y adquisiciones retomó el impulso, con un crecimiento del 43 % al cierre de 2025 alcanzando los US$4,7 billones. La mayoría de los mayores acuerdos del mundo en 2025 (42 de 60) implicaron objetivos en América, con nueve que superaron los US$30.000 millones. Tanto las corporaciones como los inversores financieros prosperaron, con un aumento del valor de los acuerdos liderados por las empresas hasta alcanzar los US$2,1 billones. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción. Newsletter Suscríbase a nuestra newsletter para recibir nuestras novedades. Introduzca su dirección de e-mail para suscribirse Introduce tu dirección de e-mail para suscribirte. Ej.: abc@xyz.com SUSCRIBIRSE McKinsey & Company reporta que diez de los 20 mayores acuerdos del mundo se dieron en los sectores de tecnología, medios y telecomunicaciones, que incluían televisión en streaming, redes sociales, ciberseguridad e inteligencia artificial (incluyendo centros de datos, telecomunicaciones y satélites).