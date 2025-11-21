Salvadoreños que no tienen o han dañado su historial crediticio pueden optar por tarjeta de crédito

Por revistaeyn.com
Los salvadoreños que han dañado su historial crediticio o que nunca han tenido uno pueden pasar a ser clientes de la banca formal por medio de una tarjeta.
Niu App abre su oferta y permite a cualquier persona —sin importar su historial crediticio o tipo de ingreso— acceder a una tarjeta de crédito y comenzar a construir o reconstruir su historial crediticio.
“En Niu creemos que el sistema financiero debe adaptarse a las personas y no al revés. Por ello, estamos desarrollando esta innovación con el respaldo de Banco CUSCATLAN, redefiniendo las reglas del crédito en El Salvador”, afirmó Alexis Rivera, CEO de Niu App.
El ejecutivo ve este paso como un símbolo de inclusión y evolución financiera.
En la actualidad, muchos salvadoreños al no tener acceso a un crédito formal optan por financiarse en el sector informal exponiéndose a prácticas abusivas que sobrepasan los límites de la Ley Contra la Usura.
Esta tarjeta puede ser usada por microempresarios, emprendedores, personas que laboran en la informalidad y aquellos que reciben remesas.
Para tener una Tarjeta de Crédito Niu de este tipo, el único requisito que deben cumplir es tener una Cuenta de Ahorro Niu, al tenerla, deberán reservar digitalmente un monto de su cuenta para convertirlo automáticamente en su línea de crédito.