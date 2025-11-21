Salvadoreños que no tienen o han dañado su historial crediticio pueden optar por tarjeta de crédito

Por revistaeyn.com

Los salvadoreños que han dañado su historial crediticio o que nunca han tenido uno pueden pasar a ser clientes de la banca formal por medio de una tarjeta.

Niu App abre su oferta y permite a cualquier persona —sin importar su historial crediticio o tipo de ingreso— acceder a una tarjeta de crédito y comenzar a construir o reconstruir su historial crediticio.

“En Niu creemos que el sistema financiero debe adaptarse a las personas y no al revés. Por ello, estamos desarrollando esta innovación con el respaldo de Banco CUSCATLAN, redefiniendo las reglas del crédito en El Salvador”, afirmó Alexis Rivera, CEO de Niu App.