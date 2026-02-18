Empresas & Management

Goldman Sachs desvela quién sobrevivirá a la IA y quién no

La IA ya no es solo narrativa tecnológica: es un filtro de valuación. Wall Street separa ganadores “AI-proof” de modelos más sustituibles, en una guerra de múltiplos que empieza a contagiar a otros sectores.

Por revistaeyn.com La Inteligencia Artificial (IA) ya no es el motor del rally tecnológico: es el nuevo juez de las valuaciones. En Wall Street, la pregunta dejó de ser quién crecerá más y pasó a ser quién es defendible ante los agentes. Goldman Sachs acaba de trazar la primera línea divisoria. El punto es que la IA se ha convertido en un nuevo filtro de mercado: comprime múltiplos en modelos percibidos como sustituibles y amplifica la prima de quienes controlan infraestructura crítica, datos, ciberseguridad o plataformas con fuerte lock-in (capacidad de bloqueo). Para traducir esa narrativa en estrategia, Goldman lanzó una cesta táctica de pares dentro del universo tecnológico. La premisa es tan simple como incómoda: no todo el software reaccionará igual ante la IA. En el lado largo, el banco apuesta por compañías relativamente protegidas —o incluso beneficiadas— por la expansión de la IA: infraestructura y ciberseguridad como Cloudflare, CrowdStrike, Palo Alto Networks, Oracle y Microsoft.

En el lado corto, identifica modelos cuya propuesta de valor podría erosionarse con mayor rapidez por automatización o reconstrucción interna de procesos mediante agentes: Monday.com, Salesforce, DocuSign, Accenture y Duolingo. Detrás de esta estrategia hay una lectura que hoy domina las mesas de trading: la IA no necesariamente destruye empresas de inmediato, pero sí redefine quién captura el valor y qué múltiplo merece cada flujo de caja. El foco dejó de estar en el próximo trimestre y pasó a concentrarse en algo más profundo: poder de precio, barreras de entrada y duración del modelo de negocio.

La guerra de múltiplos

Cuando una capa del software empieza a percibirse como “comoditizable” —porque un agente puede replicar tareas o porque el cliente puede rehacer procesos in-house— el ajuste en precio puede anticiparse al deterioro contable. Por eso muchos movimientos recientes responden más a un recálculo de expectativas que a un problema de solvencia. Es una revisión de la “duration” del negocio, no necesariamente de su supervivencia inmediata. El giro psicológico ya tiene etiqueta en Wall Street. Algunos traders hablan de “SaaSpocalypse” para describir la pérdida de apetito por el software de servicios ante cada avance en IA aplicada a marketing, ventas, legales o back-office. Los ETFs del sector reflejan esa dispersión creciente: el debate dejó de ser “tecnología sí o no” y pasó a ser qué tecnología tiene defensibilidad estructural.

Impacto en la economía real

Lo más relevante es que el fenómeno ya no se limita al software. El llamado “AI scare trade” (negocio del miedo de la IA) se expande hacia sectores percibidos como dependientes del empleo administrativo o del trabajo de conocimiento.