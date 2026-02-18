Costa Rica abre 'embajada' en Silicon Valley para atraer inversión tecnológica

Empresas & Management

Por Agencia EFE El Gobierno de Costa Rica abrió una oficina de promoción de inversión en Silicon Valley, Estados Unidos, con el objetivo atraer empresas de alta tecnología y del sector de semiconductores. "La apertura de esta oficina en Silicon Valley es una señal clara de que Costa Rica no está esperando el futuro, lo está construyendo activamente. Queremos estar más cerca de los innovadores, inversionistas y aliados estratégicos del ecosistema tecnológico más dinámico del mundo", dijo el ministro de Comercio Exterior de Costa Rica, Manuel Tovar.

El ministro afirmó tras inaugurar la oficina situada en Santa Clara, California, que Costa Rica ofrece "talento altamente calificado, estabilidad democrática y un entorno competitivo" que posiciona al país como "un socio confiable para fortalecer cadenas de suministro resilientes y atraer inversión en semiconductores y tecnologías avanzadas". La oficina, que estará a cargo de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), forma parte de la estrategia de atracción de inversiones de Costa Rica y responde a una decisión de ampliar la presencia del país en mercados de alta competitividad, explicó el Gobierno.