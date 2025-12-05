98 emprendimientos de salvadoreños reciben capital semilla

Por revistaeyn.com

El Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador brindó apoyo, en capital semilla, a más de 90 emprendimientos de salvadoreños retornados.

La entidad entregó US$200.000 en capital semilla a igual número de emprendedores que residen en los departamentos de San Salvador, Santa Ana, Chalatenango, Morazán y Usulután.

El director de Protección a la Persona en Movilidad, Dionisio Alonzo Sosa, aseguró que la entrega de capital semilla es “un punto de partida” para que los negocios fortaleza sus operaciones y generen una estabilidad para sus familias.

Cancillería señala que los negocios beneficiados se enfocan en los sectores de alimentos, textil, servicios y agropecuario.

El proceso formativo y el financiamiento es el resultado de una serie de medidas que Cancillería ejecuta en apoyo a las personas migrantes que retornaron al país o en riesgo de migrar.