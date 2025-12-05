Reconocen a El Salvador por crecimiento acelerado de su ecosistema de empresas emergentes

Por revistaeyn.com
La plataforma global de investigación y análisis sobre empresas emergentes, StartupBlink, otorgó a El Salvador el reconocimiento como “Fastest-Growing Startup Ecosystem among Contender Countries”,por hospedar en San Salvador el ecosistema de startups de mayor crecimiento entre los países que aún no están dentro del top 100 global.
El reconocimiento es porque muestra un impulso innovador sólido y un claro potencial para escalar posiciones en el futuro.
El premio fue recibido por el Ministerio de Economía. La titular de la cartera, María Luisa Hayem, destacó en sus redes sociales que San Salvador avanzó un 520 % y escaló más de 400 posiciones, un salto sin precedentes que consolida la transformación tecnológica.
El Global Startup Ecosystem Index 2025 de StartupBlink posiciona a San Salvador alrededor del puesto 300 entre más de mil ciudades evaluadas, consolidando una escalada superior a las 400 posiciones respecto al año anterior. El informe también atribuye el crecimiento del ecosistema salvadoreño a mejoras en procesos gubernamentales, reducción de la burocracia, marcos legales más favorables para la industria tecnológica y un ambiente regulatorio más ágil para emprendedores e inversionistas.
“Un resultado que refleja la visión del Presidente Nayib Bukele y el impulso del Gobierno para transformar El Salvador en un hub de innovación. Desde el Ministerio de Economía y junto a más de 100 aliados, seguimos construyendo un ecosistema moderno, competitivo y lleno de oportunidades”, publicó la ministra.