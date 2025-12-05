Reconocen a El Salvador por crecimiento acelerado de su ecosistema de empresas emergentes

Por revistaeyn.com

La plataforma global de investigación y análisis sobre empresas emergentes, StartupBlink, otorgó a El Salvador el reconocimiento como “Fastest-Growing Startup Ecosystem among Contender Countries”,por hospedar en San Salvador el ecosistema de startups de mayor crecimiento entre los países que aún no están dentro del top 100 global.

El reconocimiento es porque muestra un impulso innovador sólido y un claro potencial para escalar posiciones en el futuro.

El premio fue recibido por el Ministerio de Economía. La titular de la cartera, María Luisa Hayem, destacó en sus redes sociales que San Salvador avanzó un 520 % y escaló más de 400 posiciones, un salto sin precedentes que consolida la transformación tecnológica.