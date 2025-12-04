Empresas & Management

KPMG: 4 de cada 10 empresas en CA no vinculan sus iniciativas ASG con la estrategia de negocio

El estudio de KPMG subraya que ocho de cada diez empresas destinan un presupuesto anual para impulsar proyectos vinculados a sostenibilidad, aunque la inversión suele centrarse en lo regulatorio.

Por revistaeyn.com La sostenibilidad empresarial continúa ganando terreno en Centroamérica, aunque los avances todavía muestran contrastes importantes. El nuevo informe Panorama ASG en México y Centroamérica 2025, elaborado por KPMG, revela que una parte significativa de las compañías centroamericanas reconoce la relevancia de los temas ambientales, sociales y de gobernanza (ASG), pero muchas aún operan sin una integración formal de estos criterios en sus planes de negocio. En la región centroamericana, únicamente 39 % de los ejecutivos afirma haber incorporado plenamente los principios ASG en procesos y estrategias; una señal de progreso que supera ligeramente el promedio mexicano, pero que sigue siendo insuficiente para los retos actuales.

De hecho, 36 % de las empresas centroamericanas desarrolla iniciativas ASG sin alinearlas con sus objetivos de negocio, situación que refleja la necesidad de mayor madurez institucional, señala KPMG. El estudio subraya que ocho de cada diez empresas destinan un presupuesto anual para impulsar proyectos vinculados a sostenibilidad, aunque la inversión suele centrarse en lo regulatorio. En Centroamérica, 40 % del gasto se enfoca en cumplir normas ambientales y sociales, mientras que 47 % canaliza recursos hacia programas comunitarios y 42 % a la elaboración de reportes, áreas que continúan siendo las más atendidas. La percepción de los beneficios también varía. Para 60 % de las empresas de la región, la gestión ASG contribuye directamente a mejorar la calidad de vida y el cuidado del entorno; otro 60% asegura que esta información les ayuda a prever riesgos y prepararse ante escenarios adversos, indica el reporte de KPMG. Sin embargo, solo 35 % utiliza los datos ASG para decisiones estratégicas, lo que evidencia un uso aún incipiente.