Elecciones Honduras: sigue conteo y crecen denuncias de irregularidades

Por EFE / revistaeyn.com En Honduras se siguen contando votos el escrutinio preliminar y no hay resultados firmes sobre quién ganó la elección presidencial. La jornada electoral fue el 30 de noviembre de 2025. Nasry 'Tito' Asfura, candidato presidencial de Honduras por el opositor y conservador Partido Nacional, quien cuenta con el apoyo del presidente de EEUU, Donald Trump, sigue superando este viernes, con alrededor de 20.000 votos de diferencia, a Salvador Nasralla, del también conservador Partido Liberal, según la página web del Consejo Nacional Electoral (CNE). Asfura lidera el escrutinio con 1.124.145 votos (40,19 %), contra 1.104.807 (39,50 %) de Nasralla, con el 87,35 % de las actas escrutadas.

La candidata Rixi Moncada, del izquierdista y gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre), sigue rezagada en el tercer puesto con 539,662 votos (19,29 %). Hasta las 23:00 hora local del jueves Asfura aventajaba a Nasralla con 20.520 papeletas, con el 87,16 % escrutadas. Sin embargo, Nasralla superaba el miércoles a Asfura con unos 20.000 votos, pero al amanecer del jueves el candidato apoyado por Trump comenzó a revertir la tendencia.

CRECE TENSIÓN PERO LLAMAN A LA CALMA

La crispación política aumentó este jueves en Honduras después de que el candidato presidencial Salvador Nasralla, del conservador Partido Liberal, denunciara supuestas irregularidades en el conteo preliminar de las elecciones, luego de que retomara el liderato del escrutinio su rival Nasry Asfura, del Partido Nacional y por el que el mandatario estadounidense, Donald Trump, pidió el voto. La acusación de Nasralla, quien ya intentó sin éxito llegar a la Presidencia de Honduras en el 2013 y 2017, desató de inmediato una oleada de llamados a la calma y la prudencia por parte del ente electoral, de dirigentes del Partido Nacional y del sector empresarial, con el objetivo de contener un posible estallido de violencia en un proceso postelectoral marcado por fallos en el sistema de conteo y una creciente desconfianza en los resultados.

ACUSACIÓN DE ALGORITMO Y MANIPULACIÓN

Nasralla utilizó sus redes sociales para asegurar que durante la madrugada se había registrado un "apagón" en el sistema y que un "algoritmo" habría modificado la asignación de votos a favor de Asfura, por ello, exigió "investigar" a la empresa responsable del portal de resultados preliminares. "Los 1.081.000 votos de Salvador Nasralla se los pusieron a Asfura y los 1.073.000 votos que tenía Asfura se los pusieron a Nasralla", detalló el candidato, que además señaló que observadores de la Unión Europea (UE) y de la Organización de Estados Americanos (OEA) ya están al tanto de su denuncia, según dijo a EFE. Pese a sus señalamientos, Nasralla aclaró que "no" podía hablar de fraude "porque todavía no se ha decantado" todo el proceso de recuento. Marlon Ochoa, uno de los consejeros del CNE que responde al oficialismo, denunció además este jueves un “golpe” y “fraude” electoral atribuido al bipartidismo de derecha y a la “injerencia” de Estados Unidos, señalando que se trata de una "operación coordinada" que busca imponer "una decisión contraria a la voluntad del pueblo.

LLAMADOS A LA CALMA Y LEGALIDAD

Ante la tensión política, la consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall, hizo un llamado a los candidatos presidenciales a hablar "desde la tranquilidad". "Candidatos y candidatas, en momentos como estos, donde el país espera con legítima expectativa los resultados finales de las elecciones, es necesario que hablemos desde la tranquilidad y desde la certeza", enfatizó Hall en comparecencia de prensa. También solicitó "confianza" y "respeto" al ente electoral, y aunque admitió "la urgencia y el apremio", advirtió que "la prisa a veces es enemiga de la legitimidad". Por su parte, el Partido Nacional, a través de su candidata a designada presidencial (vicepresidenta), María Antonieta Mejía, rechazó las acusaciones de manipulación y demandó "prudencia" de Nasralla, e instó a que cualquier denuncia sea documentada y presentada ante las autoridades competentes. La empresa privada de Honduras se sumó a la exhortación, pidiendo "moderación" y que los políticos eviten declaraciones "anticipadas, triunfalistas o que generen confusión", ya que estas solo contribuyen a la "incertidumbre y a la desconfianza, y pueden afectar la paz social".