Gasto de consumo promedio de los hogares de Costa Rica es de US$1.394 mensuales

Del total de ese presupuesto de consumo, el rubro que más absorbe recursos sigue siendo el de “Alimentos y bebidas no alcohólicas”, con un 19.3 %. Le sigue transporte con 17.6 %, y luego vivienda (agua, electricidad, gas) con 12.7 %. Otros rubros con participación significativa incluyen servicios personales, protección social, bienes diversos (8.1 %), restaurantes y hoteles (7.7 %), comunicación e información (7.6 %) y salud (6.5 %).

Los hogares de Costa Rica destinan en promedio unos ₡687,000 por mes al consumo ordinario de bienes y servicios, según el informe Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024, ese monto equivale aproximadamente a US$1.394.

Ese enfoque revela cómo, aunque la alimentación sigue siendo prioritaria, otras necesidades como movilidad, vivienda, servicios básicos y entretenimiento ya tienen un peso considerable en el presupuesto doméstico, reporta el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).

Comparando con la versión anterior de la encuesta (2018, ajustada a valores 2024), el gasto en alimentos y bebidas no alcohólicas—aunque sigue siendo predominante—es el que mayor caída absoluta registra en promedio: una reducción del 21.1 %. En contraste, transporte aumentó su gasto promedio por hogar costarricense un 15.5 %.

Otros rubros que crecieron de forma importante son: cuidado personal y bienes diversos (30.4 %), salud (20.4 %), información y comunicación (15.7 %) y prendas de vestir y calzado (29.2 %).

Por nivel de ingreso: en los hogares de Costa Rica con menores ingresos (quintil 1), la alimentación representa hasta 32.2 % del gasto de consumo; en los de mayores ingresos (quintil 5), solo 13.4 %. Allí el transporte se convierte en la categoría dominante (22.5 %), y los gastos de salud, educación, restaurantes y ocio toman mayor relevancia, apunta el INEC.

Por zona: las familias urbanas gastan en promedio ₡ 746.538 (US$1.515) al mes, muy por encima del promedio nacional. Las rurales promedian ₡ 521.430 (US$1.058). En zonas urbanas, los rubros vivienda y salud tienen un peso presupuestario sensiblemente mayor; en zonas rurales destaca un mayor porcentaje en alimentación.