Alianza entre Reserva Conchal e INA fortalece educación técnica en Guanacaste

A diferencia de esquemas de capacitación de corto plazo, el programa responde a una visión de inversión social de largo plazo, orientada a generar capacidades transferibles que fortalecen la empleabilidad y permiten a las personas desarrollarse profesionalmente dentro y fuera del sector turístico.

Desde su implementación en 2014, el programa ha permitido que jóvenes y personas adultas accedan a procesos formativos que combinan aprendizaje teórico, desarrollo de competencias transversales y experiencia práctica supervisada. Al cierre de 2025, más de 400 personas han sido formadas mediante este modelo, posicionándolo como una de las iniciativas de mayor trayectoria en educación técnica vinculada al sector turismo en la región Chorotega.

En un contexto nacional donde el acceso a educación técnica especializada continúa siendo un reto en las zonas rurales y costeras del país, Reserva Conchal consolida más de once años de trabajo conjunto con el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) a través de su Programa de Educación Dual, una iniciativa orientada a fortalecer la formación técnica y ampliar las oportunidades de desarrollo para el talento local, especialmente en Guanacaste.

“La educación técnica es una herramienta clave para el desarrollo del territorio. Nuestra apuesta no es formar únicamente para un puesto específico, sino contribuir a que las personas cuenten con habilidades que les permitan construir oportunidades sostenibles para ellas, sus familias y sus comunidades”, señaló Fabián Fernández, gerente general de Reserva Conchal.

El Programa de Educación Dual se desarrolla en alianza con el INA e incluye una etapa inicial de fortalecimiento en competencias como inglés y habilidades transversales, seguida de un proceso de formación técnica y práctica supervisada, principalmente en áreas como operaciones de asistencia en cocina y servicios de alimentos y bebidas.

Este enfoque adquiere especial relevancia en Guanacaste, una provincia que históricamente ha presentado brechas en indicadores de empleo, ingreso y acceso a educación especializada, donde la formación técnica se convierte en una herramienta para fortalecer las oportunidades de desarrollo local y reducir la necesidad de trasladarse al Gran Área Metropolitana en busca de empleo.

“Cuando acercamos oportunidades de formación al territorio, contribuimos a que el talento local se quede, crezca y genere impacto en su propia región. Creemos que este tipo de alianzas público–privadas pueden replicarse en otros sectores y zonas del país”, añadió Fernández.

Además de fortalecer la empleabilidad, este modelo permite que las personas desarrollen sus habilidades y proyecten su crecimiento profesional dentro de sus propias comunidades, contribuyendo al desarrollo económico local. La educación dual brinda herramientas prácticas y transferibles que pueden aplicarse en distintos ámbitos, ya sea para incorporarse al mercado laboral, continuar su desarrollo dentro de una industria o incluso emprender.