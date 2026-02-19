Advertencia de Altman: “Se debe regular urgentemente la Inteligencia Artificial”

Empresas & Management

El CEO de OpenAI pidió una coordinación global similar al OIEA y alertó sobre los riesgos de concentración de poder, deepfakes y disrupción laboral durante la Cumbre Impacto de la IA 2026 en India.

Por revistaeyn.com / Agencias Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI y una de las voces más influyentes del ecosistema tecnológico global, advirtió que el mundo necesita “urgentemente” regular la inteligencia artificial (IA) ante el vertiginoso avance de esta tecnología. Durante su intervención en la Cumbre Impacto de la IA 2026, celebrada en Nueva Delhi, Altman subrayó que la regulación no debe verse como un freno a la innovación, sino como una condición necesaria para su desarrollo seguro. “Es obvio que necesitamos regulación y medidas de seguridad, urgentemente, como las hemos necesitado para otras tecnologías potentes”, afirmó el CEO de OpenAI.

Un organismo global para supervisar la IA

Altman planteó la posibilidad de crear una organización internacional que coordine la supervisión de la IA, similar al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), con capacidad de respuesta rápida ante riesgos emergentes. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción. Newsletter Suscríbase a nuestra newsletter para recibir nuestras novedades. Introduzca su dirección de e-mail para suscribirse Introduce tu dirección de e-mail para suscribirte. Ej.: abc@xyz.com SUSCRIBIRSE

“Esperamos que el mundo pueda necesitar algo parecido al OIEA para la coordinación internacional de la IA”, sostuvo, en referencia a la necesidad de estándares globales y mecanismos de cooperación entre países. La advertencia llega en un momento en que gobiernos y empresas debaten cómo gestionar una tecnología que ya impacta en sectores clave como educación, empleo, seguridad digital y comunicación política.

Riesgos: concentración de poder y deepfakes

Altman alertó que la centralización de la Inteligencia Artificial en una sola empresa o país podría conducir a la ruina, y defendió la “democratización” de esta tecnología como vía para garantizar que beneficie a la humanidad. “La democratización de la IA es la mejor manera de garantizar que la humanidad prospere”, afirmó. Expertos y activistas vienen señalando riesgos crecientes, entre ellos: -Disrupción del mercado laboral. -Estafas potenciadas por IA. -Deepfakes sexualizados. -Manipulación informativa y desinformación política. Altman reconoció que la tecnología alterará empleos, pero recordó que históricamente la innovación también ha generado nuevas oportunidades: “La tecnología siempre altera los empleos; siempre encontramos cosas nuevas y mejores que hacer”.

India, epicentro del debate global

La intervención de Altman se dio en el marco de la cuarta reunión anual global sobre gestión de la computación avanzada, donde participaron líderes de la industria tecnológica y responsables políticos.

Según datos compartidos por el propio ejecutivo, ChatGPT cuenta con 100 millones de usuarios semanales en India, y más de un tercio son estudiantes, lo que convierte al país en uno de los mercados estratégicos para OpenAI. En paralelo al encuentro, OpenAI anunció junto a Tata Consultancy Services (TCS) la construcción de un centro de datos en India, reforzando su apuesta por la región.

Modi apuesta por código abierto

El primer ministro indio, Narendra Modi, también fijó postura en la cumbre, defendiendo un modelo basado en el código abierto y cuestionando la opacidad de algunos países y corporaciones que consideran la IA un activo estratégico confidencial. “Se dice que la luz del sol es el mejor desinfectante. La transparencia es la mayor seguridad”, afirmó Modi. El mandatario propuso que la IA se convierta en un “bien común global” y presentó su visión “MANAV” para garantizar un desarrollo ético, soberano y accesible. En materia de desinformación, planteó la necesidad de crear “etiquetas de autenticidad” y marcas de agua digitales para distinguir contenidos reales de aquellos generados por inteligencia artificial, comparándolo con el etiquetado nutricional en alimentos. También subrayó la importancia de proteger a los menores y garantizar que el ecosistema digital sea “seguro para los niños y guiado por la familia”.

Un debate que se acelera