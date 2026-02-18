EEUU insiste en liberación de presos políticos de Nicaragua y sanciona a director de prisión

El Gobierno de Estados Unidos anunció restricciones de visado contra el director de La Modelo, la mayor prisión de Nicaragua, Roberto Clemente Guevara Gómez, por su participación en acciones que violan los derechos humanos.

"Hoy, el Departamento de Estado toma medidas para promover la rendición de cuentas por los abusos cometidos durante la dictadura de Murillo-Ortega contra presos políticos, al sancionar al director de la prisión de máxima seguridad La Modelo, Roberto Clemente Guevara Gómez", informó el secretario de Estado, Marco Rubio.

En un comunicado, Rubio especificó que esta designación se debe a la participación de Guevara Gómez "en una grave violación de los derechos humanos de un preso político" y se realiza bajo la Ley de Asignaciones para el Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados de 2024, lo cual implica la prohibición de entrada a EEUU de la persona sancionada, y potencialmente, de sus familiares inmediatos.

"Estados Unidos exige la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos detenidos injustamente en Nicaragua", insiste el escrito del jefe de la diplomacia estadounidense.

El país norteamericano rechazó el proceso electoral de noviembre de 2021 en Nicaragua, en el que Ortega y su esposa, la ahora copresidenta Rosario Murillo, fueron reelegidos en sus cargos, con siete de sus potenciales rivales en prisión.

Las relaciones entre Washington y Managua permanecen tensas en medio de las sanciones y el aumento de la presión diplomática de EE.UU. sobre el Gobierno nicaragüense.