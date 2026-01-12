Tips

Falta de habilidades y competencias estratégicas entre las dificultades para cubrir vacantes en emprendimientos

ManpowerGroup reporta que en Costa Rica, así como en la región, alrededor del 71 % de los empleadores tiene dificultades para cubrir vacantes por la falta de habilidades y competencias estratégicas.

Por revistaeyn.com Costa Rica necesita profesionales capaces de liderar emprendimientos, procesos de transformación organizacional y de gestionar, con visión estratégica, la complejidad de las operaciones industriales. La falta de especialistas en optimización de procesos, cambio cultural, liderazgo para la innovación y modernización productiva se ha vuelto evidente en sectores que requieren avanzar con mayor agilidad. Aproximadamente el 71 % de los empleadores reporta dificultades para encontrar talento calificado, según ManpowerGroup. La escasez no es de personas ni por falta de títulos universitarios, sino de talento con habilidades y competencias estratégicas, lo que obliga a repensar la oferta académica universitaria. En respuesta a estas necesidades, la Universidad Fidélitas impulsa dos nuevas licenciaturas a partir de enero 2025. Por un lado, está la Licenciatura en Administración de Negocios con énfasis en Emprendimiento y por el otro, la Licenciatura en Ingeniería Industrial con énfasis en Transformación Organizacional, que buscan precisamente cerrar esos vacíos y ofrecer al sector productivo y emprendedor el talento que hoy demanda con urgencia. Ambas tienen una duración de dos cuatrimestres (más requisitos de graduación) y se imparten en línea con la metodología STEM (aprender haciendo).

El emprendimiento es un motor clave para el crecimiento económico

La Licenciatura en Administración de Negocios con énfasis en Emprendimiento ofrece una formación integral y práctica, ideal para quienes aspiran a crear sus propios proyectos, liderar startups, gerenciar unidades de negocio o integrarse a equipos de innovación empresarial. Este programa responde a la creciente necesidad en Costa Rica y la región de profesionales con visión emprendedora, preparados para detectar oportunidades, diseñar planes de negocio robustos y adaptarse con agilidad a mercados cambiantes, señaló Déxter Mena, director de la carrera de Administración de Negocios. Una de las grandes ventajas de la U es que, como miembro de Babson Collaborative for Entrepreneurship Education, red global liderada por Babson College, los estudiantes y docentes tienen acceso exclusivo a capacitaciones y actividades de innovación para el empredimiento, el intercambio y el enriquecimiento cultural y profesional con otras personas alrededor del mundo. La Estrategia Nacional de Empleabilidad y Talento Humano 2023–2027 identifica el Emprendimiento y el Autoempleo como componentes críticos para fortalecer la empleabilidad y dinamizar la economía, evidenciando un interés institucional en promover capacidades emprendedoras y de gestión.

Una prioridad para las empresas que desean mantenerse competitivas