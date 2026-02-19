Últimas jugadas de Buffett antes de dejar Berkshire: por qué vendió Apple y apostó por el NYT

Por revistaeyn.com

Warren Buffett se despidió de la dirección ejecutiva de Berkshire Hathaway con movimientos que no pasaron inadvertidos en Wall Street: redujo su participación en Apple y Amazon, recortó fuertemente su exposición a Bank of America y abrió una nueva posición en The New York Times, según el último informe 13F presentado ante la SEC.

Más que simples ajustes de cartera, las decisiones reflejan —según análisis de The Wall Street Journal y Reuters— una combinación de toma de ganancias, reducción de riesgo y acumulación estratégica de liquidez en un mercado que cerró 2025 con valoraciones elevadas.

El cuarto trimestre fue el último de Buffett como CEO antes de ceder el cargo a Greg Abel, aunque continuará como presidente del conglomerado.