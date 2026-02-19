Últimas jugadas de Buffett antes de dejar Berkshire: por qué vendió Apple y apostó por el NYT

Por revistaeyn.com
Warren Buffett se despidió de la dirección ejecutiva de Berkshire Hathaway con movimientos que no pasaron inadvertidos en Wall Street: redujo su participación en Apple y Amazon, recortó fuertemente su exposición a Bank of America y abrió una nueva posición en The New York Times, según el último informe 13F presentado ante la SEC.
Más que simples ajustes de cartera, las decisiones reflejan —según análisis de The Wall Street Journal y Reuters— una combinación de toma de ganancias, reducción de riesgo y acumulación estratégica de liquidez en un mercado que cerró 2025 con valoraciones elevadas.
El cuarto trimestre fue el último de Buffett como CEO antes de ceder el cargo a Greg Abel, aunque continuará como presidente del conglomerado.
¿Por qué Buffett volvió a vender Apple?
Berkshire vendió 10,3 millones de acciones de Apple, el tercer trimestre consecutivo de reducción.
Aunque Apple sigue siendo la mayor posición del holding —valorada en casi US$62.000 millones—, la concentración había alcanzado niveles históricamente altos.
Analistas citados por WSJ explican que:
-Apple llegó a representar más del 40 % del portafolio cotizado.
-El rebalanceo reduce riesgo de concentración.
-La toma de ganancias es consistente con la disciplina histórica de Buffett.
-No se trata de una ruptura con la compañía, sino de una gestión prudente del peso relativo dentro de la cartera.
Amazon y Bank of America: señales de cautela macro
Buffett también redujo en un 77 % su participación en Amazon, pasando de aproximadamente US$2.100 millones a US$457 millones.
De acuerdo con Reuters, esta decisión puede interpretarse como:
Recorte en acciones con múltiplos exigentes.Reasignación de capital hacia oportunidades más conservadoras.Preparación ante un posible cambio de ciclo económico.
En paralelo, Berkshire vendió 50,8 millones de acciones de Bank of America, profundizando su salida progresiva del sector bancario.
Los factores detrás de esa decisión incluyen:
-Incertidumbre sobre tasas de interés.
-Mayor presión regulatoria en EEUU.
-Riesgos de desaceleración económica.
Históricamente, Buffett ha sido un gran inversor en bancos, pero también ha demostrado flexibilidad cuando el contexto cambia.
La apuesta inesperada: The New York Times
La gran sorpresa fue la inversión de US$351,7 millones en The New York Times. Aunque es una posición modesta dentro del portafolio, tiene fuerte coherencia estratégica:
-Modelo de negocio basado en suscripciones digitales.
-Marca global consolidada.
-Flujo de ingresos más estable frente a ciclos publicitarios.
Buffett ha defendido durante décadas el valor de medios con ventajas competitivas claras. Según análisis recogidos por Reuters, el movimiento puede leerse como una apuesta por negocios resilientes con fuerte posicionamiento de marca.
Más efectivo, menos euforia
Uno de los datos más relevantes del contexto es que Berkshire cerró el año con niveles récord de liquidez.
Según cobertura del WSJ, Buffett había mostrado cautela frente a mercados en máximos históricos; elevadas valoraciones tecnológicas y menor disponibilidad de “gangas” atractivas.
Acumular efectivo es una estrategia clásica del inversor cuando percibe que el mercado ofrece pocas oportunidades con margen de seguridad suficiente.
Un portafolio listo para la era Abel
Greg Abel asumió como CEO a comienzos de este año. Las últimas decisiones de Buffett parecen dejar una cartera más diversificada, menos concentrada en una sola acción y con mayor liquidez.
Más que una revolución, se trata de una transición ordenada y prudente, coherente con el legado del “Oráculo de Omaha”.
El 28 de febrero se conocerán los resultados anuales de Berkshire y la primera carta de Abel a los accionistas, documento clave para entender el rumbo estratégico del conglomerado.