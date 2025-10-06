Ocho de cada diez MYPEs en El Salvador recurren al crédito informal, según informe

Apoyo

Por revistaeyn.com Las micro y pequeñas empresas (MYPEs) continúan siendo el corazón de la economía salvadoreña, aunque sobreviven en un entorno lleno de obstáculos. Así lo revela el informe “El Estado de la MYPE 2025: La otra cara de la economía”, elaborado por el Observatorio MYPE de la Fundación de Apoyo Integral (FUSAI) junto a FLACSO El Salvador. El estudio, que constituye la radiografía más completa del sector, pone en evidencia que estas unidades productivas sostienen casi la mitad de la economía de El Salvador, aunque permanecen al margen de la atención estatal y del crédito formal. Puede leer: Once empresas buscan el Galardón Nacional a la Exportación en Guatemala

Según los datos del informe, las MYPEs —formales e informales— representaron en promedio el 48.8 % del Producto Interno Bruto entre 2020 y 2023, superando incluso a las grandes empresas y a las remesas, tradicionalmente vistas como motores económicos del país. A pesar de representar apenas el 3.6 % del parque empresarial, las MYPEs registradas aportaron el 8.2 % del PIB salvadoreño, mientras que las informales generaron el 40.6 %. Esta desproporción revela su enorme peso económico, pero también la fragilidad con la que operan. No se trata de “autoempleo” o “negocios de subsistencia”, sino de un tejido productivo que impulsa la innovación, genera empleo y fortalece el desarrollo local. El informe identifica una paradoja: las MYPEs confían en su crecimiento, pero carecen de las condiciones para lograrlo. La competencia saturada, la pérdida del poder adquisitivo y los bajos márgenes de ganancia crean un ambiente en el que muchas empresas se ven forzadas a reducir personal o inventarios para sobrevivir. Uno de los mayores problemas es el acceso al financiamiento. Ocho de cada diez empresarios recurren al crédito informal debido a su rapidez, pero terminan atrapados en un sistema de usura que ahoga sus ingresos. Las tasas promedio alcanzan un 1,869 % anual, lo que convierte al crédito ilegal en una trampa que perpetúa la pobreza y la informalidad.