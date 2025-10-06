Empresas & Management

Ranking de las cinco empresas privadas más valiosas del mundo en 2025

La investigación de BestBrokers revela que la empresa matriz de ChatGPT, OpenAI, es ahora la empresa unicornio más valiosa del mundo, con una valoración de US$500.000 millones.

    Investigación muestra la persistente confianza de los inversores en la IA y señala un cambio en el panorama de inversión global. Foto de iStock
2025-10-06

Por revistaeyn.com

BestBrokers analizó la lista de CB Insights de startups privadas con una valoración de al menos US$1.000 millones, los llamados 'unicornios' a principios de julio de 2025. Actualizaron parte de la información y luego agregaron datos de Pitchbook sobre las rondas de financiación más grandes para empresas privadas y valoraciones de empresas a lo largo de 2025.

La investigación revela que la empresa matriz de ChatGPT, OpenAI, es ahora la empresa unicornio más valiosa del mundo, con una valoración de US$500.000 millones. La compañía de satélites y cohetes de Elon Musk, SpaceX, ocupa el segundo lugar con una valoración de US$400.000 millones, mientras que la compañía detrás de TikTok, ByteDance, ocupa el tercer lugar con una valoración de mercado actual de US$330.000 millones.

Este hito indica la persistente confianza de los inversores en la IA y señala un cambio en el panorama de inversión global.

Estas son las 10 empresas privadas más valiosas en 2025, según datos de BestBrokers:

OpenAI ha alcanzado una valoración de US$500.000 millones luego de una venta secundaria de acciones de US$6.600 millones. La venta contó con la participación de inversores como SoftBank, Thrive Capital, T. Rowe Price y MGX de Abu Dhabi.

El CEO Sam Altman ha dejado en claro que, incluso sin obtener ganancias todavía, el objetivo de la compañía es hacer crecer sus plataformas de IA y generar valor duradero.

SpaceX La compañía de cohetes y satélites de Elon Musk, SpaceX, logró una valoración de US$400.000 millones en julio de 2025 luego de una venta de acciones con información privilegiada de US$1.2500 millones.

Las fuentes de ingresos diversificadas de la compañía jugaron un papel importante, incluidos los servicios de banda ancha Starlink y los contratos de la NASA. La compañía está a la vanguardia de la exploración espacial humana y la tecnología satelital, con planes para futuras misiones Starship y colonización de Marte.

ByteDance, la empresa matriz de TikTok, ha establecido su valoración en más de US$330.000 millones luego de un reciente programa de recompra de acciones de empleados, lo que marca un aumento del 5.5 % con respecto a su valoración anterior hace seis meses.

El sólido desempeño financiero de la compañía, con un crecimiento de ingresos interanual del 25 % en el segundo trimestre de 2025, hizo que los ingresos aumentaran a US$48.000 millones.

xAI, la empresa de IA de Elon Musk alcanzó una valoración de US$200.000 millones luego de una ronda de financiación de US$10.000 millones respaldada por inversores que incluyen Valor Capital, Qatar Investment Authority y Kingdom Holding Company.

La compañía se encuentra actualmente en el proceso de expandir sus capacidades de supercomputación con el clúster Colossus en Memphis, Tennessee, y desarrollar aún más modelos de IA de próxima generación.

Anthropic, una empresa centrada en la seguridad de la IA, alcanzó una valoración de US$183.000 millones tras sus últimas rondas de financiación, respaldada por inversores como Altimeter, Baillie Gifford y otros inversores institucionales.

Su asistente Claude AI se ha convertido en uno de los principales competidores de ChatGPT en los últimos años, debido a sus funciones de seguridad avanzadas y su rendimiento en grandes aplicaciones de modelos de lenguaje.

Redacción web
revistaeyn.com
Redacción digital

Sitio web de la Revista Estrategia & Negocios. La puerta a la realidad centroamericana para el mundo.

