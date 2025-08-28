Créditos para sector construcción en El Salvador crecieron 25 % a junio

Finanzas

El saldo de créditos totales creció 6,2 % comparado a junio de 2024 y alcanzaron los US$18.102 millones, señala el informe de la Asociación Bancaria Salvadoreña.

Por revistaeyn.com A junio de este año, la banca salvadoreña mostró señales claras de fortaleza: los principales indicadores —depósitos, cartera de crédito y provisiones— revelan un avance sostenido que refleja confianza y mayor intermediación financiera en la economía. El saldo de créditos sigue creciendo, esta vez con una el variación interanual de más de US$1.063 millones (6,2 % de crecimiento comparado a junio de 2024) y alcanzaron los US$18.102 millones, señala el informe de la Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA).

De igual forma el saldo de depósitos aumentó en US$2.733 millones (15,4 %) y alcanzaron los US$20,497 millones, incrementando las fuentes de fondos para posibles futuros créditos incrementando las fuentes de fondos para posibles futuros créditos. Por estructura de depósitos, el saldo a la vista (incluye ahorro y corriente) representó el 61.2 % (US$12,542 millones) del total de depósitos y los depósitos a plazos representaron el 37 % (US$7,588 millones), reporta ABANSA. Específicamente en los créditos a empresas, los segmentos con mayor crecimiento son construcción (US$233 millones, un 25,2 % de crecimiento interanual), comercio (US$232 millones, 8,7 %) y otras actividades, el cual aumentó en US$133 millones (36,3 %). Ese crecimiento en el crédito se ha concentrado en segmentos clave, entre ellos las empresas y los préstamos hipotecarios, que han impulsado el ritmo de intermediación.