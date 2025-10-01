Centroamérica & Mundo

OIT: productividad de América Latina y el Caribe "se ha estancado"

Esta falta de productividad erosiona el crecimiento económico de la región. El incremento económico regional previsto de 2,2 % para 2025, pronosticado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), "no es suficiente para generar empleos de calidad a gran escala", según director OIT.

POR EFE El director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Gilbert F. Houngbo, advirtió este miércoles, en la inauguración de la vigésima reunión regional de América de la organización en Punta Cana, en el este de República Dominicana, que la productividad de América Latina y el Caribe "se ha estancado desde los años 80". Para Houngbo, esta falta de productividad erosiona el crecimiento económico de la región y apuntó que dicho crecimiento "se está ralentizando".

El incremento económico regional previsto de 2,2 % para 2025, pronosticado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), "no es suficiente para generar empleos de calidad a gran escala", señaló en la apertura de la cita. El evento reúne a trabajadores de la región hasta el viernes para examinar avances e intercambiar experiencias para promover el trabajo decente y la justicia social.

Además, el director de la OIT dijo que en algunos países "hasta el 95 % de los nuevos puestos de trabajo creados después de la pandemia se han generado en la economía informal". Asimismo, apuntó que el 85 % de las personas indígenas trabaja en empleos informales. Respecto a la desigualdad de género en el trabajo, Houngbo dijo que las mujeres, que realizan el 75 % del trabajo de cuidados no remunerados", se enfrentan a una mayor tasa de desempleo y ganan solo 59 céntimos por cada dólar que ganan los hombres.